La elección de Diop: En Ipurúa mejor que en La Rosaleda

El Málaga quiso a Pape Diop, pero Pape Diop no quiso al Málaga. El centrocampista iba a salir del Espanyol y el club de Martiricos buscaba un jugador de su perfil. En la entidad malacitana lo achacan todo a cuestiones monetarias. De cualquier modo, la realidad es que ahora es jugador armero y se medirá al conjunto blanquiazul. "Sabemos que un cambio de entrenador en muchos casos es un plus para el equipo que le toca. Nosotros intentaremos coger el partido desde el inicio, empezar fuerte sabiendo que es un equipo que está muy necesitado. Vamos a intentar darlo todo", comentó el futbolista ante los medios de comunicación.

Diop se estrenó el pasado sábado en el estadio de Ipurúa con el Eibar. Y está encantado con su elección: "El equipo tiene mucho potencial. Me sentí muy bien con la afición. Lástima por la derrota, merecimos más, por lo menos un empate, pero nos faltó suerte. Fue un buen debut y estamos con gansas de que llegue el lunes para poder coger lo que no cogimos el otro día. Ante el Atlético de Madrid acabamos el partido con muy buenas sensaciones y eso te ayuda para el próximo. El Eibar es un club serio, que está haciendo las cosas muy bien. Se ha ganado el respeto en La Liga y en Europa. Llevo diez años en Primera y ya sé cómo trabajan todos los equipos. Se nota cuando se hacen las cosas bien". A Diop no le digusta tener competencia: "En todos los equipos hay mucha competencia en el medio centro. Ya lo sabía y vamos a intentar jugar, aportar lo que se pueda cada vez que me toque".