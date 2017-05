En su partido menos brillante, Pablo Fornals volvió a recordar la inmensa calidad que atesora. Necesitó una, con el mínimo espacio, para enchufar un zapatazo a la escuadra de Sergio Rico. Y Míchel, que alabó el "corazón y la inteligencia" de Ricca y Camacho, se sintió en la obligación dedicar un párrafo a su pupilo.

"Estoy emocionado con Pablo Fornals. Hace mucho más de lo que le pedimos, y eso significa que cuando uno quiere ser futbolista es difícil pararlo. Ha metido un golazo con toda la decisión y en el minuto que era. Porque lleva el 31, pero parece que leva 20 años en Primera. Es un jugador con muchísima calidad", declaraba extasiado el madrileño sobre el castellonense, que recogía el guante en rueda de prensa atendiendo al apunte sobre el dorsal: "Un número es un número. Llevo dos años y no me molesta. Me está hasta empezando a gustar el 31. Yo intento hacer lo que el míster me pide, ayudar a mis compañeros, y gracias a Dios sale todo bien".

De su gol, Fornals describía que "se la podía haber dado a Ontiveros, pero he preferido chutar y afortunadamente ha entrado" para "ayudar al equipo a salir de ese inicio menos bueno que tuvimos, y a partir de ahí les hemos pasado por encima". Se congratula el mediapunta malaguista de tener "a Camacho y Recio atrás, que uno sube, el otro baja, hace ayudas y me permiten descolgarme". Y con los pies en el suelo insiste en que tiene "contrato aquí y sería irrealista pensar en otra cosa".