Un empate y alguna pista

José González dirigió su primer partido con el Málaga. No fue oficial, aunque sí tuvo más empaque del que se trató de vender al exterior por parte del club. No fue un encuentro de entrenamiento aunque le faltase cierto protocolo. Pero si se jugó con dorsales y con todo un cuerpo arbitral completo es porque escondía cierta enjundia.

Esconder es un verbo ideal para la situación. Es lo que se pretendió. No obstante, en el Ciudad de Málaga tal y como está a día de hoy, ocultar algo es francamente complicado. El Málaga empató a uno con el Lausanne de Celestini, un conjunto menor, pero que como sparring le viene de lujo al gaditano, muy activo durante todo el encuentro, sin dejar de corregir (y hasta regañar) a sus futbolistas.

Adrián fue el que más minutos jugó y probó como mediocentro y como segundo punta

El resultado en sí es una anécdota. Ver que no miente cuando asegura que su apuesta es el 4-4-2, no lo es en absoluto. Puso dos equipos completamente distintos salvo por un hombre: Adrián González. Fue el que más jugó y alternó funciones en el doble pivote y de delantero. Además marcó en un par de ocasiones. El primero fue anulado. El segundo supuso el 1-1.

Pero andábamos con el once. Hubo teóricos titulares (esta condición con el nuevo entrenador se la tendrán que ganar los futbolistas con su trabajo) en cada parte. El primer tiempo fue para Roberto; Rosales, Miguel Torres, Ignasi Miquel, Ricca; Juanpi, Rolón, Adrián, Mula; Peñaranda y En-Nesyri. Empezó el conjunto blanquiazul muy intenso, con los interiores a pierna cambiada. Destacó al principio Mula, que tuvo varias intervenciones interesantes y generó ocasiones de gol. En casi todas ellas En-Nesyri falló con el estoque. El Málaga buscó mucho las bandas. Por la derecha se vio un guiño a la era Gracia. Juanpi jugó con tendencia a meterse por dentro, lo que favoreció las subidas de Rosales. El lateral vinotinto fue constante. Pero no sólo apuró línea de fondo, probó centros laterales y también dejó claro que se sigue confiando en él como ejecutor de la estrategia. Ya no sólo con saques de esquina y faltas laterales, sino hasta animándose a chutar directamente a puerta en una directa al borde del área.

Lo único negativo fue la lesión de Peñaranda cuando se llevaban unos 40 minutos de juego. El atacante vinotinto tuvo que dejar su sitio al canterano Jaime Moreno. El delantero del filial acabó la primera parte y luego no volvería a entrar hasta la segunda parte (eso sí es una anomalía con respecto a otro tipo de partidos).

El equipo trató de llevar la iniciativa y no pasó grandes apuros, aunque perdió algo de fuelle en el tramo final de los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad el once lo formaron Andrés Prieto; Cifu, Luis Hernández, Diego González, Meléndez; Keko, Recio, Kuzmanovic, Ontiveros; Adrián y Bueno. Hubo alguna buena combinación al inicio, sobre todo una entre Ontiveros, Adrián y Bueno, que terminó rematando sin poder superar al meta suizo. También Keko obligó a hacer un esfuerzo al cancerbero rival.

Sin embargo llegó el gol del Lausanne. Todavía sigue enfermo este Málaga defensivamente. José es entrenador, no mago. Pero después del 0-1 se le escuchó gritar: "Seguimos, seguimos haciendo lo mismo". Y no tardó en marcar. El tanto lo hizo Adrián, que en la segunda parte actuó en la delantera. Al poco rato dejó su sitio a Jaime Moreno (mientras el Atlético Malagueño goleaba al Atarfe). No dio para mucho más la cita desde el punto de vista de un espectador cualquiera. José sí, José sí tomó apuntes. Vio errores y aciertos. Probó cosas.

En la recta final entró otro canterano, Hugo, por un Keko al que el entenador corrigió en algunas situaciones concretas. Hoy toca entrenamiento a las 17:00 horas. Todo sea para llegar a tope al partido contra el Eibar.

En el Ciudad de Málaga estuvieron presentes Mario Husillos, Joaquín Jofre, Antonio Benítez y Abdallah Ben Barek entre otros. Los tocados Iturra, Chory Castro y Borja Bastón se perdieron el primer test.