"Están por encima en la tabla, pero en ilusión..."

El Málaga echó mano de José González para que la plantilla dejase ese estado permanente de zozobra. Para que primero recuperase el ánimo y luego llegasen, de forma consecuente, los puntos. Todo para alcanzar la meta, la salvación. Ambas variables se retroalimentan por lo que el punto de Ipurúa ha servido para levantar el autoestima. "Me hace ser optimista lo que me transmiten los jugadores", comentó José González, que desgranó los motivos de su sentir: "Están muy motivados. La atención que tienen en todo lo que hacen, cómo captan el mensaje, cómo están deseosos de información… Veo a la gente enchufada".

La parte anímica debe conjugarse con la táctica, donde el Málaga también debe dar una zancada. Ve brotes verdes el gaditano, que intenta que interioricen su librillo. "El concepto básico creo que está pillado, pero luego en el campo pueden comportarse más por estímulos profesionales. Ahí es cuando entro más en la parte de alineador que entrenador para ponerme en la piel del jugador. Hay que ser un poco de los dos", reconoció el entrenador, que cree que aún hay mucho margen en la parcela ofensiva: "Para enhebrar un equipo en ataque hace falta mucho tiempo. En defensa con actitud y concentración puede parecerse en poco tiempo. En principio no cambiaremos de sistema, sabemos cómo juegan, juegan diferente a muchos equipos, tienen un estilo peculiar que le va dando resultados desde hace años".

En palabras del entrenador blanquiazul necesita el Málaga ver la "luz". "De aquí a final de liga hay que pensar en la victoria, estamos en una situación en la que hemos de sumar de tres en tres. Necesitamos engancharnos a una posición donde a un partido veamos la luz, para que veamos que podamos enganchar la salvación", dijo José, que añadió: "Esta semana los rivales tienen enfrentamientos difíciles y puede resultar fundamental sumar de tres en tres. Contamos con el apoyo incondicional de la afición y el sentir en el vestuario es positivo. Eso y lo de Eibar me hace ser optimista".

Al otro lado estará el Girona. "Saben a lo que juegan, no tienen presión y jugamos contra un equipo", desgranó el entrenador, que piensa que los suyos se imponen en ambición: "En ese sentido pueden estar por encima de nosotros, pero en el de la ilusión… Nosotros deseamos más el partido por la situación en la que estamos".No entró en la lista Ontiveros, con el que sigue sin contar José. "Tenemos que pensar en los que están, aunque no tengo nada contra ningún futbolista", aseveró.

No soltó prenda de Ideye, viejo conocido suyo y del que es oficiosa su llegada, aunque sí admitió que habrá más entradas. "No puedo pensar en Ideye, voy a pensar en Samu, En-Nesyri, Juanpi, en los que nos van a sacar el partido. Mario Husillos está trabajando en ello, hay posibilidad de que se incorporen más, pero en los 19 que están ahí son en los que me tengo que centrar", finalizó González.

Ideye espera en Málaga, donde llegó el miércoles, el final de la negociación para su cesión hasta final de temporada. Después de lo de Centurión nada se puede dar por seguro 100%.