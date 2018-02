La enésima ocasión

El Málaga visitará San Mamés de luto. El fallecimiento del ertzaina durante los incidentes del Athletic-Spartak dejaron en estado de shock al mundo y a Bilbao en concreto. No es el escenario perfecto para el equipo de José González, que tendrá que irrumpir en este entorno ataviado con el traje de combate, sin miramientos y con el justo respeto por el duelo rojiblanco.

Toca encontrarse. Reafirmar la sensación de vida, ese resquicio de que es posible, latente en estas últimas semanas. Ratificar eso de que "la permanencia se está poniendo barata" que proclamaba José. Abortar de una vez el alud de infortunios que se abalanzan jornada tras jornada sobre los blanquiazules. Transformar la mejoría, el "fuimos superiores", en goles y puntos.

El Málaga está vivo. Así lo han querido Deportivo de la Coruña, Las Palmas y Levante, que han registrado los mismos pobres resultados en las últimas fechas. Puede ser una temporada histórica por el bajo precio que habrá que pagar por la salvación, paupérrimo con respecto a otros años. A ese palo ardiendo se debe agarrar el equipo mientras que sus rivales aviven las ascuas. Oportunidades perdidas hasta el momento, todas. Pero aún quedan 14 balas en el tambor del revolver malaguista.

En San Mamés no estará a última hora Recio, que acusa un esguince en el ligamento externo de su rodilla derecha. Tampoco los esperados Keko, Ignasi Miquel y Fede Ricca. Bajas importantes para José González, que tendrá que volver a solucionar el crucigrama. La del capitán blanquiazul es un contratiempo importante. Es el que mejor se ha entendido con Manuel Iturra, que desde que llegó se constituido como intocable en la medular. Adrián o Lacen son las opciones que maneja José González para suplir al paleño. El argelino no parece estar a tono aún y el madrileño no ha cuajado en sus últimos intentos, pero saldrá de partida en Bilbao.

Con la zaga ya dejó claro el técnico gaditano su plena confianza en Miguel Torres para completar la línea defensiva. Cabe recordar que el madrileño no salta al campo desde el 30 de agosto -titular en la derrota 2-0 ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán-. Fue la última vez que se vistió con la casaca blanquiazul en competición oficial. Sin ritmo competitivo pero con una pesada mochila de experiencia para suplir a Miquel y acompañar a Rosales, Luis y Diego. Con la vuelta de Samu García, una vez superados sus problemas en el pie, el costado derecho será suyo. No quedó descontento José González con el belga Lestienne ante le Valencia pero el del barrio de La Luz aúna un buen puñado de motivos para confiar en él.

La apuesta por En-Nesyri e Ideye en la punta parece actualmente lo más firme de José González. Completamente entendible dado el estilo y fórmula que ha propuesto hasta ahora. Ante el Athletic se seguirá el mismo guión que en las últimas fechas: juego directo y líneas muy compactas. Se busca limitar el juego de posesión y afianzar el robo y contragolpe. Está funcionando en esencia pero no está siendo práctico en cuanto a puntos.

Al otro lado de la barrera estarán unos bilbainos con el orgullo y el corazón quebrado por una serie de insensatos y con alguna que otra rotación tras el negro encuentro europeo -en el que cayeron 1-2 frente al Spartak de Moscú-. De hecho, en los últimos tres partidos en San Mamés, el Athletic no ha ganado: dos empates, ante Éibar (1-1) y Las Palmas (0-0), y la mencionada derrota. Enésima oportunidad para el Málaga ante un rival que está tan herido como desacertado esta temporada.