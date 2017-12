La enfermería empieza a dar buenas noticias

Hay aún muchos futbolistas del Málaga en la enfermería, si bien la previsión con la mayoría de ellos es optimista. No solo a largo plazo, sino para el propio partido del lunes. Las sensaciones con sus ocupantes son buenas, a pesar de que altas médicas como tal no hay todavía. El partido es el lunes y eso da un día que viene muy bien para recuperar.

El caso más sorprendente es el de Fede Ricca, aunque ya deja de ser noticia que adelante los plazos establecidos para sus lesiones. Tras unos días de acelerón, ayer ya completó el trabajo con el grupo. Puede ser precipitado que lo recluten para el lunes, especialmente por el tiempo de inactividad, pero su progresión le hará ser apto para el último choque del año, en Vitoria, si Míchel lo ve oportuno.

No obstante, los focos estaban centrados en Diego Rolan y Adalberto Peñaranda, que ayer iban a ser sometidos a pruebas de control para testar sus respectivas lesiones. Ayer al venezolano se le pudo ver de corto en el césped. Haciendo recuperación con Hugo Camarero, pero sin duda dando un paso adelante. Existe optimismo en el seno del equipo acerca de su concurso contra el Betis, pero habrá que ir con cautela. Y aunque Míchel no descarta al uruguayo ante el Betis, su recuperación, por el tipo de dolencia (molestias en el tendón de Aquiles derecho) parece improbable, al menos es la sensación que se tiene en el vestuario.

En cuanto a Recio, sus sensaciones son buenas, a pesar de que aún no se ejercite con el grupo. Su contusión irá mejorando con el paso de los días y algo muy raro debe ocurrir para que no esté contra el conjunto bético en un partido que no se quiere perder por nada del mundo.