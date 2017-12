Han sido ya dos las incorporaciones del Málaga antes de que comience el mercado de invierno. No obstante sigue en marcha el rastreo para satisfacer las necesidades del equipo a la mayor celeridad posible. El foco está puesto en otro medio centro más físico y un delantero. Sucede que para ello se debe utilizar la famosa frase: antes de entrar dejen salir. Básicamente porque el club necesita abrir margen salarial y liberar fichas, ya que Ignasi Miquel e Iturra ocuparon las dos únicas plazas que quedaban libres en la plantilla.

Hay que señalar que ambas llegadas han sido casos excepcionales. Ninguna ha supuesto un esfuerzo económico importante y aún se contaría con un margen de alrededor de un millón de euros; cifra que sin embargo se queda corta si se pretende atinar el tiro con futbolistas que verdaderamente suban el nivel de la plantilla para eludir los puestos de descenso. Lo cierto es que ninguna de las posibles salidas que se den parece que vaya a traer una compensación económica, pero sí aliviarían la caja, algo importantísimo.

El asturiano está entre los primeros de la lista ante el incipiente interés del Sporting

El nombre que está en boga en estos momentos es el de Jony Rodríguez. El extremo hizo público en las últimas horas su deseo de volver al Sporting "algún día"; fecha que no parece muy lejana pese a que aún no ha llegado ninguna oferta del club asturiano a las oficinas del Málaga. Decía que "si me dicen que no cuentan conmigo, estudiaré todas las posibilidades que pueda tener" y desde El Molinón ya han declarado más de una vez su interés en el de Cangas del Narcea.

Las partes parecen condenadas a entenderse con el Málaga como un actor que sólo pasaría por el acuerdo más beneficioso para sí mismo. Pese a la importante apuesta que hizo el club para traerlo el pasado verano cuando era una de las revelaciones del campeonato, ninguno de los tres entrenadores que ha trabajado con él ha terminado de depositar su confianza. No aprovechó ninguna de las oportunidades que dispuso y lo más lógico, después de mes y medio sin entrar en una convocatoria de Liga, es que se libere su ficha, la más importante de los descartes de este enero. O al menos un porcentaje elevado de esta si el acuerdo se alcanza a través de una cesión.

Otra de las operaciones que urgen es la salida de Cenk Gönen -o Cengo, como se le llama en el club-. El meta turco llegó en verano desde el Galatasaray dentro del marco de la marcha de Carlos Kameni. Aterrizó para ser a priori el segundo portero, pero apenas disputó algunos partidos de pretemporada dejando una imagen pobre y a posteriori ha resultado ser el único del equipo que no ha tenido un solo minuto en partido oficial. De hecho Andrés Prieto le superó en la rotación y jugó tanto en Copa como en el Camp Nou por la lesión muscular de Roberto.

Varias molestias y sus ausencias para solucionar temas burocráticos en Turquía han acabado por convertir a Cengo en un problema para la dirección deportiva, que ahora tendrá difícil encontrarle acomodo. Y es que en su país de origen, donde podría tener aún algo de cartel, no ha tenido continuidad desde hace cinco años, cuando jugaba en el Besiktas.

Caso diferente es el de Emanuel Cecchini. El argentino, de 21 años recién cumplidos, ha sido un absoluto fiasco después de que se pagaran más de cuatro millones de euros a Banfield por un jugador que venía a cubrir el hueco de Pablo Fornals tras el clausulazo del Villarreal. Francesc Arnau viajó expresamente a Italia, donde se encontraba pendiente de más clubes, para negociar su incorporación. La apuesta sin embargo no ha salido bien, porque no ha contado para el entrenador y el centrocampista ya ha pedido salir para tener minutos.

El deseo en la entidad es que Cecchini salga cedido a un equipo de España o al menos europeo para que siga su adaptación a un fútbol muy diferente al argentino. Ha estado siempre escalones por debajo de Rolón, con el que sí se cuenta pese a que aún necesita más tiempo, pero resultará difícil que recorte distancias fuera de Málaga porque la mayoría de ofertas que han llegado a Martiricos son de Sudamérica.

Uno más pendiente de su futuro es Cifu. La actitud del lateral ha sido intachable pese a no tener minutos, pero en sus oportunidades han quedado patentes sus importantes carencias -sobre todo defensivas- y en estos movimientos para abrir hueco es otro de los nombres a tener en cuenta, más con el buen cartel que tiene en Segunda, donde en su día brilló con el Girona.

Del mismo modo se está pendiente de una posible cesión de En-Nesyri. El equipo necesita gol y el fichaje de un delantero más cerraría definitivamente las puertas del marroquí, que también trasladó su preocupación al Málaga ante su deseo de estar en el Mundial con Marruecos. Otro para la lista.