"El equipo compitió, pero faltó fortuna"

No varió el descenso el discurso de José González, aún falto de autocrítica. Le honra no levantar la bandera blanca, pero sostener que a este equipo no se le pueden poner pegas es tirarse un tiro en el pie propio. Mostró una versión digna el Málaga en el derbi, que, según el técnico gaditano, ha sido la tónica general del curso.

"Este equipo estuvo siempre así, al Betis le pitaron en el primer tiempo. Consiguió que le pitasen casi a todos los rivales en su campo, menos al Éibar y Leganés. El equipo compitió, como siempre hizo. Llevamos 11 derrotas y ninguna fue rotunda. El equipo siempre estuvo en los partidos, dio la cara, pero esa dosis de fortuna o acierto faltó. En el segundo tiempo faltó finalizar ocasiones claras para otro resultado", comentó el entrenador blanquiazul, que referenció la diferencia en la figura de Fabián, héroe bético ayer: "Todo el año faltó mordiente. Fabián te la pone en el palo, es un gran futbolista y demostró que tiene pegada. A nosotros nos falta eso, pese al esfuerzo impecable de mis jugadores. No tengo un pero para ellos, estoy orgulloso. Además de no jugar por un objetivo más allá que mantener el honor del escudo, creo que llevaron un nuevo sistema de manera impecable. Hay veces que no damos para más".

Se le cuestionó a José sobre el error de Rosales en el tanto de Durmisi, pero no quiso hacer leña del árbol caído. "Se produjo un error, igual que la defensa bético en el gol del En-Nesyri. No me gusta señalar. Rosales nos da muchísimo, es un gran profesional, es injusto señalarlo. Hay que pensar más en las mil cosas buenas que hizo el equipo. El Betis no disfrutó del fútbol y ese era nuestro objetivo. Los tres puntos era el premio, pero no lo conseguimos", explicó.

No se marchó sin alabar a Setién, con el que ya limó asperezas. "Le di la enhorabuena por la trayectoria, no por el partido de hoy [por ayer]. Se merece esto porque es muy buen entrenador", finalizó José, que felicitó a la afición verdiblanca: "Dar la enhorabuena a la familia bética, el trabajo está siendo excelente. Están disfrutando de una temporada, de un estilo de juego y buenos jugadores".