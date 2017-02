El equipo con más rojas de la Liga

Es imposible no hablar de los colegiados otra semana más, a pesar de que esta vez el Málaga al fin pudo festejar un triunfo con el Gato Romero en el banquillo. Y es que hubo que remara bastante en el tramo final para compensar la roja que vio José Rodríguez. Desgraciadamente, no es una situación nueva para los blanquiazules, que ya suman seis expulsiones en las 23 jornadas que se han disputado esta temporada. No hay ningún otro conjunto en la competición que le supere porque encabeza esta triste clasificación.

Dicho de otro modo, prácticamente el Málaga tiene garantizado sufrir un expulsado al mes. Uno cada cuatro encuentros. José Rodríguez es el último en sumarse a una lista que inició Koné contra el Athletic en la séptima jornada. Juanpi frente al Alavés (en la octava), Chory Castro en el Calderón (décima) y las dos que vieron Diego Llorente y Juan Carlos en el Camp Nou (decimosegunda) completan la lista. Así que en cinco encuentro se concentraron las cinco anteriores.

Estos dos fueron los únicos que se llevaron la roja de manera directa, ya que las otras cuatro llegaron tras dobles amarillas. Las de Juanpi y José Rodríguez no admitieron discusión, todo lo contrario que las otras cuatro.

Independientemente de que los colegiados hayan estado más o menos acertados, es una de las tareas en las que hay que trabajar más. De hecho, contra el Eibar no habrá ningún medio centro disponible por culpa del capítulo disciplinario.