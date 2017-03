La sub 21 escocesa convoca al malaguista Jack Harper

Dos meses han bastado para que Jack Harper se haya convertido en indispensable para Manel Ruano en el Atlético Malagueño. Regresó a sus orígenes en la Costa del Sol para relanzar su carrera tras no contar con oportunidades en el Brighton y ya va dando sus primeros pasos de gigante. De hecho, su excelente rendimiento le ha valido ser convocado por la selección sub 21 escocesa, con la que el próximo 28 de marzo se enfrentará a Estonia.

El medio con importante vocación ofensiva cuenta con un interesante tirón mediático en su país tras pasar por la cantera del Real Madrid antes de marcharse a segunda división inglesa. The Scottish Sun viajó a Málaga para realizar una entrevista al jugador donde señalaba su sueño de "jugar un Mundial con Escocia", y ya es un salto importante esta convocatoria. El seleccionador de la sub 21 ha estado en algunas ocasiones viéndolo en directo y resulta especialmente llamativo que Harper sea el único jugador de la lista que no está en un primer equipo. En ella se encuentran futbolistas procedentes de canteras importantes como las de Liverpool, Chelsea o Celtic, aunque muchos de ellos se encuentran cedidos en busca de los minutos que Harper no tuvo en el Brighton y de los que sí goza en la Federación.