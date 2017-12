11 puntos de 51 posibles. La situación del Málaga alarma y al contrario de lo habitual, no es el entrenador quien está en la picota. Cierto es que la opinión general de La Rosaleda, hasta el momento comprensiva con Míchel, se ha ido transformando con el paso de los partidos para dar paso a los primeros pitos y dudas sobre la capacidad del madrileño para sacar al equipo de los puestos de descenso. No obstante, donde la visión del escenario no cambia es en el club y de hecho el preparador malaguista recibió por Navidad el espaldarazo más importante y definitivo, el del propietario del club Abdullah Al-Thani.

El jeque lleva desde verano manteniendo un perfil bajo en redes sociales, su medio habitual para comunicarse con la afición, pero esta vez prefirió alzar la voz para llamar a la calma ante la preocupante travesía del Málaga. Tras la derrota en Mendizorroza ante el Alavés (1-0) un aficionado lanzó un mensaje de decepción al presidente a través de Twitter. "18 años como aficionado del Málaga y esto es lo peor que he visto nunca. Me rompe el corazón", decía el seguidor, a lo que Al-Thani respondió días más tarde pidiendo paciencia: "No os preocupéis, sé que nuestro entrenador y nuestros jugadores volverán más fuertes".

El mensaje de Al-Thani confirma así que el club cierra filas entorno a entrenador y jugadores en el momento en que más cuestionados se encuentran por la opinión pública en lo que va de temporada. El propietario no es el único que ha salido al paso para ratificar al míster y precisamente la pasada semana, durante la presentación de Iturra, el encargado de hacerlo fue el director deportivo Mario Husillos, que con un escueto pero muy contundente "sí" confirmó que el madrileño sería el que entrenase al Colocho en la vuelta del equipo a la competición el próximo lunes 8 de enero (21:00) ante el Espanyol en La Rosaleda.

El regreso de Husillos al organigrama de la entidad fue en sí una muestra de hacia dónde iban los focos dirigidos desde dentro del Málaga cuando el equipo había sido incapaz de ganar un partido -sólo se contaba con el punto del empate ante el Athletic-. El club anunció el 10 de octubre el despido fulminante de Francesc Arnau para que regresara el argentino a las funciones de director deportivo dos años después de su última marcha. La nefasta planificación de la primera plantilla ha sido el caballo de batalla hasta el momento para defender el papel de Míchel, que aún contaba con el crédito de la resurrección del equipo la temporada pasada.

"Si no dimití en verano no lo voy a hacer ahora. Hay que seguir adelante, intentar convencer a los jugadores para volver a impulsarnos. Y si no es así, a mí me compete hacer mi trabajo hasta que me dejen", decía el entrenador tras la derrota con el Alavés. Por lo pronto cuenta oficialmente con el respaldo de plantilla, director deportivo y presidente. Ante el Espanyol llega otra final y conforme se incorporen los fichajes su crédito de puertas para dentro se moverá en función de unos resultados que urgen y mucho en Martiricos.