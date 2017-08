A la espera de Gabigol

Gabriel Barbosa, Gabigol, supondría un refuerzo de alto nivel para el Málaga. Y opciones las hay, desde luego. De hecho, el club ya hizo sus deberes hablando con el Inter de Milán, que no solo no pondría reparos, sino que sabe que una cesión es lo mejor que le puede tributar ahora mismo al delantero brasileño, sin sitio ni continuidad en el primer equipo. La situación ahora mismo, no obstante, depende del jugador.

Será el internacional verdeamarillo el que elija dónde va a ir en préstamo. Y aunque el Málaga está en el ramillete de los elegidos, el hándicap de no jugar competición europea está en su contra. Gabigol no solo espera marcharse a un club donde puede jugar con bastante frecuencia, sino que quiere la guinda de disputar competición europea, algo que no le puede ofrecer la entidad de Martiricos.

El Sporting de Lisboa, uno de los rivales, se clasificó ayer para la Liga de Campeones

Y por ahí podrían desinflarse las opciones. De hecho, uno de los serios competidores es el Sporting de Lisboa, quien anoche confirmó su acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones tras deshacerse, en Rumanía, del FCSB -antiguo Dinamo de Bucarest-. Si hace primar esa cuestión, no habrá nada que hacer y la entidad tendrá que activar otras opciones de aquí al 1 de septiembre, fecha en la que se cerrará el mercado de fichajes en España.

La del brasileño no es, ni mucho menos, la única posibilidad que manejan Francesc Arnau y su equipo de trabajo, sin embargo sí despierta bastante ilusión. A pesar de que en el Inter de Milán no ha disfrutado de la progresión que esperaba, a sus 20 años (la próxima semana cumplirá 21) aún tiene mucho fútbol por delante que ofrecer. En cuestión de días se esperan novedades definitivas.