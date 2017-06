Se espera la llegada de Baysse

Después de algunos días de demora, el Málaga espera en las próximas horas la llegada de Paul Baysse a la ciudad para pasar el reconocimiento médico. El central del Niza, que acaba contrato este 30 de junio, era una de las operaciones que más avanzadas tenía la dirección deportiva, y en días venideros podría cerrarse dependiendo de los resultados de la exploración.

El francés, de 29 años, tenía prevista su llegada a la Costa del Sol a principios de esta semana, pero el fallecimiento de su abuela obligó a frenar los acontecimientos para viajar a Burdeos, ciudad de la que es natural, para asistir a su funeral. Así lo reconocía Baysse en una entrevista en Radio Montecarlo: "Tenía que ir a visitar las instalaciones del Málaga a principios de semana, pero se produjo la muerte de mi abuela. Tuve que ir rápidamente a Burdeos y lo puse todo en stand by. No he tenido la cabeza en eso estos últimos días".

Retomada la hoja de ruta blanquiazul, el central tendrá que pasar en Málaga un exhaustivo control médico para asegurar el buen estado de su rodilla, donde ha sufrido varias lesiones graves a lo largo de su carrera. Una vez reciba el OK, se deben concretar los demás términos de un acuerdo pactado.