El estreno de Mula, un 'balonazo' de oxígeno

El chaval es uno más desde el primer día de la pretemporada, y su debut es el reflejo. Álex Mula se estrenó en la élite en un escenario difícil no sólo por lo labrado del rival, sino por la dificultad para encontrar sociedad en este Málaga. Sin embargo, cada balón largo que recibió al espacio hizo respirar a su equipo. Poca vez se le hizo de noche, algo de agradecer con lo mal que lo pasó el cuadro costasoleño con el 1-4-2-3-1 largo y descosido con el que se plantó Míchel en Montilivi.

La línea de tres en la que participó Mula no se encontró consigo misma ni con los demás. Juanpi, ausente y siempre equivocado, no tuvo impacto en el juego ni por fuera ni por dentro. Y Adrián no sirvió de enlace con el doble pivote donde ni Recio, en su batalla particular, ni Kuzmanovic, desesperado aunque siempre bien, dieron con la tecla para encontrar a Borja Bastón.

Atrás no mejoran las cosas. El gol del Girona es síntoma de la indolencia con la que ayer salió el equipo al verde catalán. Pese al ajustado fuera de juego del ex malaguista Pedro Alcalá, sólo Recio acudió a tapar una falta lateral donde Portu recibe en solitario con tiempo para mirar, pensar y disparar. Y por fuera, tanto Rosales como Juan Carlos atados por los carrileros de Pablo Machín. Sin posibilidad de incidir arriba porque mientras atrás se barruntaba la escabechina.