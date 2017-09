Otro estreno 74 años después

El Málaga se estrenará en un estadio del Atlético de Madrid por tercera vez en la historia. Pero será como si fuera la primera vez porque se ha vestido con tres denominaciones diferentes para pasar por el viejo Metropolitano, el Vicente Calderón y el Wanda Metropolitano. 74 años han llovido ya desde la primera vez. Fue en aquel encuentro de vuelta de dieciseisavos de la Copa del Generalísimo, jugado en mayo del 43. Fue un verdadero chasco lo que ocurrió, y así lo recuerdan los más veteranos. Tras el 0-0 de la ida en La Rosaleda, en la vuelta los rojiblancos fueron demoledores; 8-3 acabó el asunto ante el por entonces Club Atlético Aviación, génesis del posterior Atlético.

Ahí jugó unas cuantas veces, aunque tuvo que ser su heredero, el CD Málaga, el que visitara el Vicente Calderón por primera vez. Esta noche el equipo blanquiazul será el primer adversario del nuevo recinto; aquella vez tampoco tuvo que pasar mucho tiempo para su estreno: si el Calderón vio la luz un 2 de octubre de 1966, fue un 5 de noviembre de 1967 cuando pisó el Manzanares para vivir sus primeras sensaciones. Y, como el anterior precedente, el equipo blanquiazul cayó con un resultado abultado. Fue un 4-2 en el que Robles y Berruezo pusieron el honor malaguista.

2Presencias. De Ben Barek, como jugador en el Manzanares y esta noche como consejero consultivo

Obviamente, en la actual no existe en el club ningún superviviente de aquel estreno del antiguo Metropolitano. No obstante, el actual consejero consultivo Abdallah Ben Barek podrá presumir de haber pertenecido tanto al CD Málaga como al Málaga CF para vivir los estrenos en el Calderón y en el Wanda, el primero como miembro del once inicial y el segundo como dirigente.

Además de la expedición blanquiazul, 194 abonados que adquirieron las entradas que dio el Atlético para la afición visitante tendrán el privilegio para asistir a un debut histórico. A ellos habrá que sumarles los que se han desplazado por su cuenta y adquirido la localidad en taquillas para que el blanco no solo vaya con el rojo, sino también con el azul.