Emanuel Cecchini pondrá rumbo hoy hacia Garderen, si las circunstancias lo permiten, para ser uno más en la concentración del Málaga. El centrocampista argentino aterrizó ayer en Madrid pegándose un buen madrugón para luego tomar un AVE y pasar pronto el reconocimiento médico como paso previo a su fichaje por el club. Al cierre de esta edición aún no era oficial su incorporación para los próximos cinco años, aunque eso no varaiaba la alegría con la que llegó ayer a la Costa del Sol. "Es una experiencia muy linda que espero disfrutar al máximo. Estoy muy contento", comentó nada más poner los pies en el estadio La Rosaleda.

Ayer costó algo más de lo previsto trasladar a los documentos el acuerdo al que habían llegado el día anterior el director deportivo, Francesc Arnau, y el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, pero las fuentes consultadas anoche aseguraban que no corría riesgo la operación, que le cuesta al Málaga cuatro millones de euros y otro opcional en función de objetivos, además de que la entidad argentina se reseva un 15% en caso de que el club de Martiricos traspase al futbolista en el futuro.

Y es que el día de ayer fue bastante intenso. El teléfono de Arnau está que echa humo porque paralelamente a ultimar la negociación con Cecchini estuvo conversando para intentar cerrar las incorporaciones de Javi García y Marcano. Los dos preferidos de Míchel pero ambos con clubes de propiedad que andan poniendo bastantes problemas. Ayer por la mañana se consiguieron dar avances, especialmente con el medio centro, y de hecho, según apuntaban fuentes muy próximas al club, la operación estaba bastante ultimada. No obstante, el Betis, que en su día se fijó también por él, volvió a reactivar sus intereses en el madrileño. Los verdiblancos, muy fuertes este verano en la configuración de su plantilla, tendrían a priori más dinero para convencer al Zenit, mientras que la partida con el futbolista parece haberla ganado por el momento el Málaga. En cualquier caso, con el precedente del caso Meré tan cercano, cualquier precuación es poca, más aún ante un futbolista que el entrenador ve vital para suplir una baja tan sensible como la de Camacho. Al cierre de esta edición, no estaba muy claro hacia dónde virarían los tratos, si hacia Málaga o hacia Sevilla.

Con Marcano el Oporto no lo va a poner nada fácil porque sabe que, aunque a partir del 1 de enero puede firmar por el equipo que quiera, no se ha tomado nada bien que el central zurdo haya rechazado renovar con ellos. Parece una situación que con el paso del tiempo podría facilitar la marcha del santanderino, si bien Míchel tiene prisa por que el defensa fichado se ponga a sus órdenes y ello podría hacer que Marcano quedara descartado pronto.

No es, de todos modos, la única opción que maneja al Málaga, al contrario. Más allá de las opciones conocidas de Alexis y Sergio Sánchez, quienes ya han mostrado su predisposición a vestir de blanquiazul el año que viene, otra posibilidad que gusta al director deportivo es la del paraguayo del Mián Gustavo Gómez, aunque su llegada estaría vinculada a la salida de un extracomunitario.