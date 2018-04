Las explicaciones de Bilba, que denuncia vandalismo e insultos

En Arraijanal están coincidiendo asociaciones ecologistas, vecinales y hasta partidos políticos con distintas reivindicaciones. Esto choca frontalmente con los intereses de la constructora Bilba, que en la reunión de ayer con los medios denunciaron presiones, actos vandálicos y numerosos insultos. Explica la empresa, a través del arquitecto y de su director general que ellos cuentan con toda la documentación necesaria y respondieron a todas las dudas derivadas de las reclamaciones de los colectivos mencionados anteriormente.

Bilba confirma que la zona donde va La Academia no está protegida por la UE, asegurando que sólo la parte de las dunas de la playa se encuadran en este espectro. Recuerdan su buena fe a la hora de haber contratado una empresa arqueológica que inspecciona todo el terreno a pesar de que no estaban en la obligación de hacerlo salvo un pequeño espacio concreto. Esto supone un gasto extra, igual que los que se derivan de cada retraso originado por dicha vigilancia cada vez que pueda haber algún indicio de asentamientos antiguos. Si se encuentra algo, se parará la obra en esa ubicación determinada hasta que sea examinada al milímetro.

La constructora asegura que no hay constancia de que haya alguna especie protegida en la zona que atañe al Málaga. Acerca del impacto visual, la Junta no permite pantallas de más de dos metros de altura, por lo que se estudian alternativas vegetales para cuestiones de intimidad y de freno a las condiciones del tiempo (es una zona de altos vientos y salinidad). Se asegura, al mismo tiempo, que no hay riesgo de inundabilidad. Sobre cuestiones acústicas, se asegura que serán mínimas las molestias y siempre en horarios razonables.

Acerca de la tala de árboles, está contemplada la reforestación, ya sea en Arraijanal o en otra zona de Málaga que determine el Ayuntamiento. Hablando en metal, hay 157.166,62 euros de garantía para reposición de árboles.

En los accesos el Málaga, a través de Bilba va a construir carreteras de cuatro vías para ambos sentidos y adecentar la zona (servicios, agua, luz, acerado, alumbrado público...).

Bilba gastará 2.354.000 euros en mano de obra directa, con una media de 147 operarios. Esto no refleja otros gastos derivados, indirectos por otras cuestiones. Por ejemplo la contratación de personal de seguridad permanente o el arreglo de materiales y máquinas. Eso incluye los actos de vandalismo que denuncia Bilba (aseguran que han acudido a la Policía Nacional). Pintadas, roturas de vallas, de maquinaria pesada, un incendio intencionado de basura en la puerta. También se denuncian insultos al personal, incluyéndose entre los afectados el propio Borrajo.