"Era fácil echarse a un lado y ninguno lo hizo"

Fue una de rueda de prensa atípica la que presentó José González ayer tras el triunfo de su equipo ante la Real Sociedad (2-0). Atípica por su semblante, de notable pesadumbre, pese a que su equipo consiguiera el triunfo y lograra encontrar eso que siempre le faltó, "esa pizca de suerte". "La pregunta que nos hacemos todos es porque hoy [por ayer] tenemos el punto de fortuna necesaria para materializar ocasiones. Creo que generamos menos que en otros partidos. El fútbol tiene estas circunstancias anómalas a veces. El día que menos lo necesitamos, estás más acertado".

"Que el público manifieste su disconformidad es totalmente lícito y lógico. Tenemos que aceptarlo. Que lo haga cuando terminó el ciclo me parece fantástico, demuestra madurez. Cuando les necesitamos estuvieron ahí", decía el gaditano referente a los diversos cánticos que pronunció ayer el Fondo Sur 1904, y añadía, referente a sus jugadores: "No he hablado con ellos sobre esto. No es agradable de comentar. Es lógico, llevábamos 17 puntos, es un desastre de puntuación. Sabemos que tenemos una muy buena afición y que si las cosas hubiesen ido un pelín mejor hubieran disfrutado, pero es lo que nos tocó".

Sabíamos que íbamos a escuchar lo que nos merecemos, no es una victoria agradable"

José reconoció su "satisfacción personal" con el partido de los suyos: "Deben estar orgullosos individualmente y por sus compañeros. Es un partido al que había que echarle personalidad y carácter. Ante un equipo que exige mucho y de mucha calidad, que crea mucho fútbol. Era muy difícil jugar hoy [por ayer], era fácil echarse a un lado y ninguno lo deseaba, querían estar. Sabíamos que íbamos a escuchar lo que nos merecemos. No es una victoria agradable, no sirve para nada. Sí para saber que el fútbol a veces es así".

Sobre su motivación de aquí a final de temporada comentó: "Disfrutar no disfruto de la profesión en esto momentos, tienes que tener una motivación siempre, un objetivo. Pero nos hemos marcado pelear por la dignidad, por la camiseta que sudamos. Y en eso estamos, ahora tengo que preparar el partido ante el Betis. Competir, que es lo que venimos haciendo todo el año".

También tuvo tiempo para mencionar a los chicos del filial: "Los canteranos se están jugando muchísimo. Necesitan que sea un salto más corto. En situaciones adversas, no es lo más adecuado. La prioridad ahora es que suban a Segunda B".