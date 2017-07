Un faro distinto

El Málaga cambia el tamaño de su faro ofensivo para la temporada que hoy inicia se pone en el kilómetro cero. El club confirmó anoche la contratación de Borja Bastón, desde el lunes en la capital para pasar el reconocimiento médico. Desde hoy empezará a trabajar a las órdenes de Míchel, que hizo hincapié en contar con el madrileño de 1.86 metros y que en agosto cumplirá 25 años. Viene para relevar a Sandro, en condiciones contractuales distintas pero en parecidas circunstancias de búsqueda de reafirmación. Es una cesión desde el Swansea, que paga parte de su elevada ficha, prohibitiva para más de dos tercios de LaLiga. Tiene contrato con el equipo galés hasta 2020, pero quiere que Málaga sea un trampolín en una carrera que había remontado con 40 goles entre sus temporadas en Zaragoza y Eibar pero que ha sufrido un frenazo en seco en la Premier. 20 partidos y un gol para el fichaje estrella del Swansea.

El Málaga tendrá una elevada opción de compra, cifrada en 12 millones de euros. Parece una cantidad fuera de las posibilidades, a día de hoy, del club blanquiazul, pero en función del rendimiento del ariete madrileño toda perspectiva puede cambiar. El jugador ha mostrado muchas ganas de venir a la capital costasoleña y desde que le dio la palabra a Míchel de que vendría no ha escuchado otra proposición. Su agente, Manolo García Quilón, completó la gestión con el Swansea, larvada durante bastantes semanas y culminada el pasado viernes. El club galés entendía que el mejor escaparate para recuperar al menos parte de la inversión (18 millones) era su hábitat natural, LaLiga.

Empiezo con ilusión una nueva etapa, este será mi grito esta temporada: ¡Vamos Málaga!Borja BastónJugador del Málaga CF

Hijo de Miguel Bastón, portero que jugó con el Burgos en Primera y que ahora enseña a los metas de la cantera del Atlético de Madrid, Borja optó por el otro lado del campo. Descolló desde muy joven en la cantera rojiblanca. Allí coincidió con Keko y Camacho, uno y dos años mayores que él. Cobró más fama a partir de un Mundial sub 17 en Nigeria, en 2009, en el que por detrás suyo jugaba un tal Isco Alarcón, con el que se entendió bastante bien. Si le ha pedido referencias ya se sabe la respuesta.

Un par de lesiones de rodilla rebajaron su proyección, pero dos veranos atrás anduvo bastante cerca de venir ya a Málaga. Se eligió a Duje Cop y Bastón se salió con 18 goles en el Eibar. Implica un cambio de la referencia principal atacante. Si Sandro era más móvil y dinámico, Bastón es más estático y hombre de área. Pero como Míchel insistió en su contratación se da por hecho que el técnico tiene en la cabeza cómo optimizar el rendimiento con un registro diferente de juego. La suerte del equipo depende del acierto rematador.

Un punto clave en el rendimiento de Bastón será una subida de prestaciones de los extremos. En su gran año en Eibar recibió alimento de Keko, como ha hecho desde niño en las categorías inferiores del club colchonero. Si alguien puede hablar con conocimiento de causa es él, como hizo en Cope Málaga. "Si hace lo mismo que en Eibar, meter 18 goles, genial. Es un goleador, dentro del área es de lo mejor que hay. Es un especialista. El club ha acertado muchísimo. Borja siempre hace goles, no podemos prever cómo, pero siempre marca. Es un hombre de área, si tiene continuidad marca seguro", aseguraba Keko, que avisaba de que el nuevo fichaje malaguista es un jugador bastante distinto a Sandro: "Borja y Sandro son muy diferentes. Borja es más estático, dentro del área huela dónde cae el balón. Sandro es más móvil, distinto. Hay que tener paciencia en la Premier por el estilo de fútbol y de vida, que no haya triunfado no quiere decir nada. Para los futbolistas de banda siempre quieres una referencia para meter el balón, como es Borja. Egoístamente, por mis características de extremo, quiero un jugador como Borja. No me lo quito de encima, llevo desde niño con él (risas). Tiene ganas de resurgir, de llegar a un club y una gran ciudad. Ha sido un año desastroso y ahora está muy ilusionado".

La suerte de Borja será, en buena parte, la del Málaga para esta temporada. Nada más hacerse oficial su contratación habló en Twitter con un mensaje ilusionante. "Empiezo con ilusión una nueva etapa. De vuelta a LaLiga. Este será mi grito esta temporada: ¡Vamos Málaga!". Aún queda mes y medio para que arranque la verdad, pero el grupo empieza a fraguarse desde el kilómetro cero y los primeros sudores de esta mañana.