La filosofía como llave

El Málaga sigue quemando jornadas sin sumar. El camino, lento y tortuoso, parece llevar irremediablemente hacia el peor de los destinos. Y es por ello que la mejor manera de sobrellevarlo es con filosofía. Así se lo plantea José González, que ve la tranquilidad como la única vía para intentar saltar al tren de la salvación, que pese a los tropiezos sigue estando aún a tiro de unas victorias para su equipo.

"Por supuesto que tenemos mucho más que ganar que perder ante un Barcelona, no debe tener atadura ningún jugador, nos enfrentamos al líder invicto, veintitantas jornadas sin perder, si el jugador no está suelto en estas circunstancias...", explicaba el técnico gaditano en sala de prensa. Espera por tanto tranquilidad, pues no tiene nada que perder el cuadro costasoleño. Un buen resultado o una buena actuación puede ser recompensa después de una semana que califica de "durilla" tras la paupérrima derrota contra el Leganés: "Hicimos un partido pésimo, el peor desde que estoy aquí. Inexplicable. Vimos los errores, tienes que regenerarte. El equipo trabajó con mucha ilusión. Al trabajo y la profesionalidad de los jugadores se les puede poner pocos peros. Es un partido atractivo, ilusionante. Hubo un velatorio posterior al Leganés pero ya se saltó".

Así, dice José que ve al grupo con el aire cambiado. La derrota con el Lega, asevera, ha servido de toque a los suyos. Si habitualmente no llega con el trabajo hecho, ese camino sí que no lleva a ninguna parte: "Puede ser que sí haya visto más motivados, muy colaboradores, preguntando mucho, muy metidos. Hemos entrenado muy bien. También quieres salir de esa situación. La permanencia lo normal es a punto por jornada más el esprint final. Deberíamos estar a 13 o 14 puntos, pero nos están dando vida, estamos a ocho".

Sobre el rival que hoy enfrenta, un Barça invicto, advierte que "no es solo Messi, le llevan el balón a 30 metros de la portería para que juegue". "Está trabajado tácticamente con un sistema nuevo sin perder el estilo. Muchas veces tienes que preocuparte de que el balón no le llegue. Messi aparece porque el talento tremendo lo tiene. Va a ser dificilísimo. Tienen posesión, se giran, te rompen a la espalda, tienen siempre línea de pase... Para ellos cualquier partido es importante, no bajan el ritmo. Los jugadores grandes no piensan que el partido es sencillo", añade, recordando que pese a las posibles rotaciones hay mucho por detrás: "Todos son buenos. Cualquier equipo de Europa League quisiera el banquillo del Barcelona".

Cómo recibirá La Rosaleda al equipo es una incógnita. Hay lleno absoluto en el coliseo blanquiazul, también propiciado por la visita que llega. De hecho le preocupa qué porcentaje del público viene a ver a los suyos, pero lo claro es que no tiene nada que exigir: "Espero que los que vengan a ver el Barça vengan a ver el Málaga. Que aparezca ese punto de fortuna. Ha venido lloviendo, con malos resultados... El fútbol es resultados y sólo le damos tristeza. Serían tres buenos puntos para iniciar un crecimiento".