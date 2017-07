De fogueo en Duisburgo

Hay quien no sabe disociar resultados de pretemporada. Quien no ve que las piernas llevan demasiada tralla a cuestas como para permitir fluidez en el juego. Así que el Málaga, más aún cuando solo llevaba un amistoso jugado, se presentaba en Duisburgo para jugar al fútbol de fogueo. Lo que no esperaba era encontrarse casi con una batalla en semifinales, ante el Hertha, que convirtió el amistosos en enemistoso. Ante el Duisburgo, en la final de consolación, jugó la segunda unidad. Así que la conclusión es que no hay conclusión, pero sí detalles interesantes en lo individual y lo colectivo.

Mientras se pudo jugar al fútbol en el partido, el Málaga fue el único que lo hizo. Bajo un paraguas táctico de pruebas, un 1-3-5-2, el cuadro de Míchel se sintió comodísimo. Entró a la perfección al choque y mareó al Hertha, que no supo cómo hincarle el diente ni cómo frenarle porque aparecían malaguistas por todos lados. Con mando y personalidad, las ocasiones cayeron ya al minuto 5, con Borja Bastón resolviendo mal en el mano a mano. Lo intentó en acción casi seguida el madrileño, quien a la tercera, como los buenos delanteros, no perdonó. Jony estuvo atento para pelear un balón suelto y su centro no fue muy allá, pero el giro y rectificado del nuevo nueve lo hizo mejor. Ganaba a los 17 minutos un Málaga que dominaba por banda gracias a los dos contra uno y que tenía a Borja Bastón aprovechando los buenos pases de Adrián y la buena ocupación de los espacios.

El colegiado expulsó a Jony y pitó un penalti a Juan Carlos que desquició al Málaga

El Hertha estaba fuera. Y decidió meterse dentro con marrullerías. Weiser, desde ayer non grato, comandó todas las artimañas. Primero Miguel Torres se llevó un codazo y luego Jony, quien recibió una fuerte entrada, se tomó la justicia por su mano, aunque en última instancia intentó retirar la pierna. Debería haberse templado el asturiano, pero de no ser por el teatro del alemán, no se habría formado una tangana que mandó a Jony a la caseta. Con diez y sacados de quicio, el Málaga se desenchufó del duelo. Siguió la tónica tensa, con otra trifulca más y un carrusel de amonestaciones, y en estas el Hertha empató en su primer córner, en su primera acción peligrosa. Weiser, el inimicísimo, simuló que Juan Carlos le había arrancado la pierna dentro del área y el árbitro, Thomsen, de nombre y maneras similares a Craig Thomson, pitó como si hubiera sido el penalti más claro del mundo. No contento con ello, el jugador alemán se regodeó en la cara de Recio, quien se tuvo que contener para no manchar el brazalete el día que lo estrenaba. Esswein transformó el penalti a tres minutos del final y el ínclito árbitro se ahorró el descuento justo tras una patada dura de Rosales que llevó a Míchel al banquillo rival a quejarse.

Una pena por la imagen y porque el Málaga se estaba sintiendo muy cómodo, sobre todo tácticamente. Al menos, Borja Bastón anotó su primer gol de la pretemporada, que es la gasolina de los arietes, y mostró buenos movimientos, al igual que Adrián se asoció muy bien y la defensa se sintió bastante cómoda.

Cuestión bien diferente resultó la final de consolación, ante los anfitriones. El Duisburgo salió con ganas y el Málaga con una versión aminorada. Especialmente, por la confluencia de jugadores del filial o poco habituales, lo cual dejó poca química. En ningún momento consiguió asentarse como bloque, así que la cara fue bien distinta. Los locales aprovecharon una de las desconexiones en el balance defensivo para plantarse con facilidad en el área. Brandstetter conectó un tiro fácil por bajo y Andrés Prieto no pudo hacer nada. Si casi se quedó haciendo la estatua, resultó un espejismo de cara a su puesta en escena. Tras ello, el meta alicantino salvó un par de veces el resultado, primero con una parada felina en cabezazo picado y luego en una acción similar. Otra parada en acción invalidada demostró que posee reflejos.

Fue de lo mejorcito de un partido en el que Cifu alternó lagunas y buenas arrancadas y en el que tanto En-Nesyri como Keko tuvieron la opción del empate. Al primero le quitaron el remate de la cabeza y el madrileño aún no entiende cómo no empujó a gol un servicio largo de Álex Robles (jugando a pierna cambiada dio un par de buenos centros) cuando estaba a un metro de la portería.