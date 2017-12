Por desoladora que acabó siendo la derrota que pertrechó el Betis al Málaga en La Rosaleda, no compareció en la sala de prensa un Míchel apocado. "No me voy a desmoralizar, porque hemos estado en peores, pero no podemos dejar pasar oportunidades como esta porque a veces no te levantas. Me agarro al trabajo, si no, no habría nada a que hacerlo", comenzó.

Sí reconoció el técnico mostrarse sorprendido por el devenir del choque. "Hemos entrado bien en el partido, hemos tenido situaciones de peligro, pero no las hemos concretado, nos cuesta mucho materializar. Cuando hemos hecho el cambio, íbamos perdiendo, necesitábamos un revulsivo y presencia en ataque. Pero no la hemos tenido. Hemos estado bastante dubitativos. No me esperaba un partido así", comentó, para lamentarse del paso atrás: "Habíamos dado pasitos muy cortos, pero muy firmes. Es un frenazo, pero no definitivo. No sacamos la cabeza, pero no la escondemos".

El preparador confirmó la lesión de Adrián. "Tiene una pequeña rotura", reconoció Míchel, que echará de menos al medio centro y a Rosales, que vio su quinta amarilla: "No es una buena noticia, porque son jugadores importantes, pero tenemos que seguir para recorrer el camino que hoy hemos dejado de andar".

Se le notó ciertamente disgustado con la versión del plantel tras el primer gol del Betis. "No pensaba perder, no por echar mis cuentas, sino por tener cierta sensatez de cómo estaba mi equipo. Puedes perder, pero no estar tan fuera 60 minutos. No lo podemos permitir".

"Me duele, también por mis jugadores a los que la gente le llama mercenarios. Y no lo son, lo aseguro. Me duele por la afición también porque siempre está detrás del equipo", siguió, con la mirada ya en el compromiso de Mendizorroza del jueves: "Pensábamos que era un partido importantísimo, pero que iríamos con algún punto más. Vamos decepcionados porque no esperábamos la escasa batalla que hemos dado. Después del Athletic siempre habíamos estado metidos, hoy [por ayer] no lo hemos hecho". "No entiendo por qué el equipo que juega contra nosotros tiene dos días más de descanso. Mucha sensibilidad con nosotros no tienen", remachó el entrenador blanquiazul.