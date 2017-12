Hay expresiones que, según se argumenten de un modo u otro, suenan bastante diferente. Esta idea también ocurre, cómo no, dentro del mundo del fútbol. En ocasiones, el "qué futbolista" se usa para definir a jugadores que no tienen parangón, esos que pueden hacer lo que quieran en los partidos. No obstante, otras alude a esas dudas que aparecen con las elecciones de un tipo de especialista u otro. Eso sucede recurrentemente en el Málaga.

Sobre todo en el mercado de invierno, donde continuamente el director deportivo, Mario Husillos, se ha planteado si recurrir a ese futbolista diferencial, con el nombre de Sandro por encima de todas las opciones, o apostar por varios de menor calidad pero que den más versatilidad al plantel en lo que queda de temporada. Dicho de otra manera: invertir en uno de los jugadores seguidos o apurar hasta el final para hacerse con algunos de los ofrecimientos a buen precio que han ido llegando en las últimas semanas y que, a buen seguro, seguirán llegando a las oficinas. Últimamente la segunda teoría comienza a ganar fuerza.

Con Ignasi Miquel e Iturra se palian los problemas atrás; ahora toca reforzar el ataque

Y no solo porque los números pongan muy difícil finalizar la repatriación de Sandro. Ya ha quedado bastante claro que Sam Allardyce no cuenta con el canario y saldrá cedido en el mercado de invierno, pero el Everton quiere hacer caja con él, aunque sea en un préstamo, y la ficha actual del delantero es prohibitiva para las arcas de la entidad -debería renunciar a más de la mitad de su ficha para vestir de nuevo la blanquiazul-. En esa carrera, el Málaga queda fuera de juego (el Valencia lo intentará hasta el final). La cuestión es que las carencias siguen localizadas en varias parcelas del juego y por eso se podría repartir la inversión en la ventana invernal.

De hecho, el margen puede llegar a ser bastante mayor para el director deportivo. Ayer se hizo oficial la salida de Cecchini al Club León. El hecho que paguen por su préstamo hasta el 30 de junio y liberar su ficha hace que el margen en el tope salarial sea algo mayor. Y si la entidad de Martiricos es capaz de encontrar acomodo a otros futbolistas, los esfuerzos podrán ser más importantes. En un escenario ideal, Cenk Gönen, Cifu, Jony y En-Nesyri u Ontiveros podrían salir también, lo cual garantizaría la posibilidad de incorporar a varios futbolistas. Todo esto sin contar con ninguna venta. A priori, no es algo que considere el Málaga, pero el mercado siempre es inesperado y podría deparar alguna sorpresa que, de darse, ofrecería al club la posibilidad de apostar por alguien más contundente.

Actualmente, con Ignasi Miquel e Iturra se han solventado parte de los problemas que tenía el equipo, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Ahora los esfuerzos se concentrarán en el ataque. Hace falta ese delantero que pidió como guinda Míchel, más aún después de que Rolan esté caminando sobre el alambre por culpa de esas molestias en un tendón de Aquiles que le van a estar dando la lata mucho tiempo y le obligan a un tratamiento conservador semanal.

De hecho, Husillos no descarta traer a un par de atacantes, uno de corte más clásico y otro que pueda enganchar mejor con el centro del campo. En la parcela ofensiva, además, se están mirando jugadores de corte creativo aprovechando que nadie quiere perder el tren del Mundial, que se disputará el próximo verano. El director deportivo blanquiazul tiene una prueba de fuego en la venta invernal de cara a acercar la permanencia. Porque mejor eso que pensar en un descenso. Nadie quiere pensar en ello. Nunca es fácil decir adiós.