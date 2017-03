"Hay que ganar porque si no, no nos quedamos en Primera"

José Rodríguez y Chory Castro eran protagonistas antes del partido. Ambos volvían a la titularidad con Míchel y ambos respondieron con una buena actuación sobre el césped. Sobre todo el alicantino, que pese al resultado, completó su mejor partido con elástica blanquiazul. Tomó galones y ejerció de líder con el balón en los pies.

El de Villajoyosa también dio un paso al frente en zona mixta. Parecía veterano avisando a la plantilla de la situación tan delicada en la que comienzan a caminar: "Contra el Athletic perdimos pero no hicimos prácticamente nada, pero hoy [por ayer] hemos sido mejores. Hay que estar tranquilos en parte porque hay equipos peores, pero hay que ganar partidos porque si no, no nos quedamos en Primera. ¿Mi buena actuación? Prefiero jugar mal y que gane el Málaga".

De lo mismo avisaba el extremo uruguayo. El descenso cada vez preocupa más: "Hay que seguir insistiendo, no hay que descuidar el trabajo porque si nos descuidamos nos podemos meter en una situación muy peligrosa. Hay que olvidar esto porque tenemos por delante un partido muy importante ante el Leganés".

"Es injusta la derrota, hemos sido mucho mejores que el Alavés. Hay que dejar las sensaciones fuera y ganar en Leganés, que es un final porque se nos pone el agua al cuello. Estamos jodidos todos por la manera en la que hemos perdido el partido. Ya lo hemos hablado, en Primera si tienes cuatro ocasiones y no metes estás jodido. Ellos han tenido dos, las han metido y nos han ganado", explicaba sin contemplaciones el mediocentro mientras que el charrúa tenía otra lectura: "En los últimos minutos se nos ha ido el partido. En la primera parte estuvo muy enredada, pero se tenía controlada y encajamos un gol a balón parado. En la segunda parte el equipo cambió, estuvo más tranquilo y tuvo el balón. Tuvimos ocasiones claras, pudimos darle la vuelta al partido y en el minuto 90 se te van tres puntos. Nos vamos con una amargura bárbara para casa porque creíamos que podíamos ganar, pero no fue así".

Sobre el debut de Míchel, el Chory aseguró que ha aportado "tranquilidad" a la plantilla y que ahora tiene "una semana más larga y tranquilidad" para preparar el partido "con más intensidad". "Trataremos de hacer lo que nos pidió el entrenador, tratar de buscar por la banda. Esto se gana con goles, tuvimos las oportunidades y no las aprovechamos", concluyó.