"La gente está confundida, yo soy un '6'"

José Rodríguez habla tan claro como concluyentes son sus ideas. Fue el primero que habló abiertamente de Segunda -tras la derrota ante el Alavés- y, poco a poco, se hace fuerte en los esquemas del Málaga. Lo hace junto a Camacho, aunque el futbolista de Villajoyosa habla sobre su posición ideal en una jugosa entrevista en El Desmarque Málaga. "La gente está muy confundida, yo soy un 6. Aunque soy específicamente defensivo, ante el Alavés se vio mi mejor versión. Me gusta mucho llegar, pero yo donde más cómodo estoy es donde juego ahora. Con el Gato jugaba más adelantado", dice.

Rodríguez recuerda que la infructuosa etapa en Alemania le ha ayudado a evolucionar: "Me ha servido para saber valorar las cosas y que cuando juegue titular nadie me quite el puesto". De momento, sus actuaciones le permiten estar en el once inicial. Ganas, desde luego, no le faltan. "Ya se lo dije a Arnau el primer día que vine aquí, que me iba a dejar la vida por el Málaga", asegura el centrocampista.

El canterano madridista, por el que el Málaga se guarda una opción de compra a final de año, se encuentra ahora con otro producto de la fábrica merengue, un Míchel del que siente orgullo que sea su técnico: "Míchel es muy listo, el primer día se sabía hasta los nombres de los jugadores del filial. Es un orgullo que sea mi entrenador, que alguien de su nivel me hable y me dé consejos me motiva el doble".

Rodríguez, que confiesa que "todo lo que soy es gracias al fútbol", hizo memoria y recordó los esfuerzos de sus padres para que él alcanzara su sueño: "Yo estoy donde estoy gracias a mi familia. Mi padre se venía a Madrid sin tener para un hotel y dormía en el coche al lado de la residencia, me veía por la mañana y se iba a mi casa por la tarde".

El centrocampista, cuestionado sobre sus compañeros, señala a Pablo como el que más le ha sorprendido. "Pablo [por Fornals] me parece un jugador muy bueno. Le faltan cosas que madurar, es lo que me pasaba a mí. También Juanpi me sorprendió mucho", dice un José Rodríguez que aterrizó en Málaga con las ideas más que claras: "Yo sé a lo que he venido aquí, a trabajar cuatro meses. No me importaba el dinero ni el contrato. Dije 'quiero ir a Málaga' y luego miraremos todos los temas".