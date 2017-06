Un gol de Sandro ayuda a España a clasificarse

La selección española sub 21 demostró su tremebundo nivel al derrotar 3-1 al combinado portugués, en una cita en la que ambos equipos se disputaban el pase matemático a las semifinales del Europeo de Polonia. La tropa de Albert Celades, con Sandro de nuevo como titular, mantuvo un nivel constante durante los 90 minutos ante una Portugal con menos argumentos. La noticia en clave malaguista estuvo en el gol de Sandro, el primero para él en este Europeo, que puso el momentáneo 2-0 tras una maravillosa jugada en equipo.

El ariete canario, a pesar de no ver puerta en el debut ante Macedonia, repitió en el once inicial. Como siempre, Sandro estuvo intenso y con ganas de conectar con el resto de sus compañeros. Ansioso por convertir su primer tanto en la competición, el malaguista se tiraba de la camiseta cuando un derechazo suyo se marchaba cerca del palo derecho portugués, aún en la primera mitad. Antes, en el minuto 21, Saúl ponía en ventaja a España tras una buena jugada personal.

Los de Celades continuaron al mando en la segunda mitad, a pesar de las intentonas de una buena selección lusa. Hasta que Sandro mandó a la red un balón que le llegó después de una excelente combinación de los españoles. El esférico, de izquierda a derecha, llegó hasta los pies de Deulofeu. El del Milan levantó la cabeza y esperó el movimiento del canario, que tiró un desmarque para mostrar en las escuelas al primer palo. El resto, un toque sutil y 2-0 al marcador.

Sandro fue sustituido en el minuto 75 por Iñaki Williams, que precisamente anotaría el definitivo 3-1 para mandar al traste el empuje luso después de un golazo de Bruma. De este modo, Sandro se destapa en este Europeo mientras su futuro termina por concretarse.

Precisamente, las palabras del delantero de Las Palmas fueron protagonistas en El Mundo. "No sé nada del Everton, estoy centrado en el Europeo", espetaba un Sandro que se olvidó de su reunión con el Everton y que tuvo un recuerdo para su etapa en el Málaga que aún no se cerró: "He aprendido a ser futbolista este año en el Málaga".