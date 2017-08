Dos goles en 450 minutos

El Málaga ha jugado en esta pretemporada 450 minutos. Cuatro partidos de 90 minutos y otros dos de 45. Los seis duelos acabaron con derrotas. Y el raquítico balance goleador se resume en dos tantos anotados. Salvo en el partido ante el AZ Alkmaar (0-3), en los demás encuentros se perdió por la mínima. Se entiende que se está en pretemporada e igual que en la pasada el Málaga arrasó y la competición oficial mostró sus carencias, ahora puede suceder a la inversa. Los análisis en pretemporada se basan más en impresiones que en certezas.

Pero sí llama la atención, en negativo, la escasa puntería mostrada por el equipo. Ya decía un antiguo jugador malaguista, Ruud van Nistelrooy, que los goles eran como el kétchup. Que se aprieta el bote y no sale ni gota y en uno de ellos sale un chorreón. Apenas han marcado Borja Bastón, en un bonito escorzo, ante el Hertha Berlín y Álex Mula con el Borussia Monchengladbach. Un gol cada 225 minutos. Míchel insistió en su comparecencia tras la derrota en la Lazio en que no sólo faltaba el centrocampista, prioritario, sino también otro delantero para acompañar a Borja Bastón y En-Nesyri.

Bastón es la gran apuesta ofensiva de esta temporada. Se asume un sueldo importante por él porque tiene el gol. Él recordaba en su presentación que era un jugador distinto a Sandro. Y los partidos han evidenciado que es un jugador más estático y de referencia que el ahora futbolista del Everton. "Borja marcará goles, seguro. No sabes cómo, pero siempre marca", le definía Keko, que le conoce desde que de niños jugaban juntos en la cantera del Atlético de Madrid, cuando se consumó su fichaje. Bastón es menos autosuficiente que Sandro, necesita más alimento de sus compañeros para convertir las ocasiones. No es lo que más preocupa, pero hay que hacerle llegar el balón. Y ahí tienen responsabilidad los hombres de banda a la hora de surtir. No está Ontiveros aún, Jony parece que está mejor de lo que rinde, Keko está con problemas en un sóleo y con la confianza algo baja y Mula le ha comido terreno. Rosales le colocó un buen balón al que el ariete madrileño llegó justo de cabeza en el partido ante el Lazio. Fue su única ocasión clara.

En cualquier caso, sería un error focalizar en Bastón el problema de la falta del gol. Tal y como está diseñada la plantilla, la segunda línea atacante en ese 4-1-4-1 con el que trabaja Míchel en la mayoría de los partidos debe aportar una buena cifra de tantos para que no haya problemas. Y sólo Mula, la irrupción canterana de la pretemporada, consiguió aportar gol. No fue un caudal continuo, pero sí hubo ocasiones para haber marcado algún gol al equipo italiano. Sí se vio que cuando salió Juanpi pasan más cosas, hay más magia e imaginación por dentro.