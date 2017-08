"Estoy para la grada o 40 partidos"

Tanto Míchel como Arnau admitieron la semana pasada que Cifu será, con alta probabilidad, miembro de la primera plantilla del Málaga. "Me trasladaron, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, que estaban contentos con mi trabajo y que deseaban que continuara aquí este año. Para mí esta oportunidad es una noticia muy buena y espero que pueda recompensar esa confianza", explicó Cifu en sala de prensa: "Yo ya sabía desde el principio que el club me quería buscar una salida, pero yo venía como uno más a trabajar, a hacer la pretemporada hasta que tuviera que salir y por suerte he podido hacer un buen trabajo".

"Yo no me quedo para ser suplente o titular. Soy un jugador de equipo y vengo a trabajar. Obviamente no sería bueno tener la actitud de venir para ser suplente. Hay que trabajar para superarse y estar a lo que el míster decida. Voy a estar preparado para ayudar ya sea en el banquillo, la grada, 10 partidos, 20 o 40", prosigió Cifu, que señaló que "me puedo adaptar bien a esa posición de carrilero, soy un jugador con bastante recorrido. Me adapto tanto al lateral como al carril, donde haga falta. Cuando el míster lo vea oportuno... esta pretemporada no he jugado todavía en el carril, pero me puedo adaptar bien, llevo dos años compitiendo en esa posición".

Y esta noche, partido en Granada, su tierra. "Es la primera vez que voy a jugar en Granada siendo de allí. La familia y los amigos van a acudir en masa al estadio. Esperamos poder hacer un buen partido y poder coger confianza con el resultado", remachó Cifu, del que Míchel valora su polivalencia.