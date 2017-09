"El grupo es más maduro, no tenemos tantas lucecitas"

"No sé si el nivel, pero la actitud es muy distinta. Este año tenemos un grupo más maduro, en el sentido de que no tenemos tantas lucecitas, y eso al final se nota. Salen y quieren jugar. Les he dicho que si responden, me da igual poner a X que Y", declaraba, sincero, Manel Ruano tras vencer por 3-1 a la UD Maracena en La Federación. Eran palabras que reflejaban más su simpatía al nivel de su plantilla actual que a la que el año pasado entrenó, pero el dardo y la acidez en sus palabras era patente. Demasiados pajaritos.

"Esto es muy largo y queda muchísimo. Es mejor empezar con 12 de 12, pero queda mucho y los pies mejor en el suelo porque pasa lo que pasa. Cuando te lo crees estás fuera", decía el catalán con otros tres puntos en el bolsillo tras resolver otro partido complejo: "Hemos abierto la lata antes, pero luego nos hemos relajado un poco, sobre todo en acciones individuales porque hemos tenido el 2-0 y no ha entrado. En un error nuestro se meten en el partido y a partir de ahí a empezar de nuevo con mucha paciencia".

El técnico se mostró muy contento con la plantilla que posee esta temporada. Sergio Chica, Manu Alemán, Clavería, Abeledo y Altamirano han dado mayor empaque a los suyos. "Creo que este año tenemos una plantilla donde todos pueden ser titulares. El 98% está entrenando a un gran nivel y no es que sean rotaciones, es que hay tres partidos y todos se merecen jugar. Este año la gran diferencia es que el grupo es muy compacto, que hay 19 que pueden ser titulares. No les regalo nada, es lo que se merecen", concluyó.