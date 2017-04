La guerra Barça-Madrid salpica al club

Por el bien del Málaga y Míchel, mejor que la última jornada no tenga nada en juego. Porque vendrá el Real Madrid y desde hace días crecen las suspicacias sobre si el técnico , declarado madridista, facilitará las cosas a su exequipo para que confirme su conquista de la Liga. La Rosaleda ya está en el foco de azulgranas y blancos, cuya guerra ha comenzado a salpicar por aquí.

Hace varias ruedas de prensa que los medios nacionales buscan la respuesta morbosa de Míchel sobre dicho partido o con la ayuda que le supuso al Real Madrid la victoria del Málaga sobre el Barcelona. "No respondo a esas preguntas porque entonces en los informativos pondréis esa frase mía y no hablaréis del Málaga", ha contestado ya Míchel en un par de ocasiones.

El entrenador blanquiazul no esconde sus preferencias por que los de Zidane ganen la Liga, si bien ya está sufriendo que se le descontextualicen algunas frases. Sobre ello salió al paso también en Radio Marca-Málaga FM. "He hablado y lo han cortado. Cualquier que escuche la charla o me escuche en la radio es imposible que deduzca que me voy a dejar ganar, que quiero que gane otro. Es imposible que me deje ganar. Primero es no conocerme. Tengo amigos del Barça, Atleti y Madrid. Juegue contra quien juegue, ¿cómo le voy a decir a mis jugadores hoy...?. En mi plantilla hay jugadores del Barça, Madrid y Atleti, pero, por encima de todo, son del Málaga. Es como las preguntas de: ¿Usted va a celebrar el gol? Pues es porque lo marcas... Si no concedes entrevistas eres un borde, si las concedes, cortan y pegan. Si alguien es sensato, que los hay sensatos y tontos en todo club, nadie puede sospechar nada de mis palabras. Mi interés está en el Málaga, todo es desconocimiento, más que maldad. Hace tanto daño un tonto... porque no quiero decir un hijo de puta", contestó con crudeza.

En esa tesitura, el presidente blanquiazul volvió a mostrarse poco afortunado por Twitter. Al escrito de un aficionado azulgrana que le pedía que ganaran al Madrid, respondió de manera muy poco elegante: "La escoria de Cataluña no olerá el campeonato después de decir mentiras sobre Míchel". Enseguida se hizo viral y hubo respuesta del Barcelona, que mostró su "rechazo e indignación" y anunció denuncia ante el Comité Antiviolencia, el Comité de Competición y el Departamento de Integridad de la Liga, por lo que Al-Thani se expone a otro multa importante esta campaña. Posteriormente, también vía twitter, quiso matizar que su desprecio iba referido a "la prensa catalana que dijo que Míchel va a ayudar al Madrid para ganar la Liga. Decir que vende el partido es inaceptable, nosotros no vendemos partidos. Que pidan perdón por lo que han dicho sobre él".

Todo ello dejó en segundo plano una enigmática frase de Luis Enrique tras el Barcelona-Osasuna sobre si confiaba en el "Málaga de Míchel" si el título está en juego en la última jornada. "Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta", fue la lacónica respuesta del asturiano.