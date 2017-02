"Está haciendo un gran trabajo"

Juan Carlos López pasó ayer por la sala de prensa del Ciudad de Málaga. El madrileño precisamente habló de su entrenador, al cual le dio buenos augurios y defendió ante los malos números. "Al final el primer culpable es el entrenador, pero Romero está haciendo un trabajo buenísimo, tiene a toda la gente enchufada, metida, con ganas, hay buen ambiente y eso es importantísimo para que un equipo vaya bien. Es verdad que no están acompañando los resultados, pero tanto yo como mis compañeros confiamos en el míster y todos juntos vamos a hacerlo muy bien", aseguró de manera tajante.

Por eso, el futbolista forjado en la cantera del Real Madrid cree que no hay que perder el norte ni la calma: "A todos nos gusta ganar, es verdad que llevamos una racha mala en la que no encontramos esa victoria. Hay que tener tranquilidad, veo al equipo bien, juega bien, crea ocasiones, defensivamente hemos mejorado y no queda otra que seguir trabajando con la cabeza alta. La victoria seguro que llega pronto".

Y es que Juan Carlos no puede negar que está afectando la mala suerte. "Por desgracia, el fútbol es así. A veces ganas haciendo un mal partido y ahora que estamos haciendo buenos partidos la victoria no llega. El fútbol cambia en una semana y no queda otra que trabajar más fuerte todavía", comentó el de Boadilla, que ha jugado los cinco encuentros bajo el mando del Gato Romero: "Estoy jugando porque el míster me ha dado esa confianza. Es mala suerte que los dos compañeros estén lesionados. Hay muchísima competencia, voy a trabajar hasta el final y lo que deseo es que se recuperen pronto porque todos podemos aportar algo al equipo. El año pasado la continuidad la tuve de extremo, este año estoy teniendo más en el lateral y me siento bien. Con la confianza del míster y de mis compañeros, eso es importante. Intento trabajar siempre al cien por cien y aportar a la gente lo máximo posible de mí".