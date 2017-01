"Entre todos haremos un Málaga grande", avisa Keko

Keko habló ayer largo y tendido de la actualidad blanquiazul. Y de sí mismo, después de reaparecer en El Sadar. El futbolista madrileño tocó un montón de temas y dejó algunos mensajes llenos de optimismo. "No me arrepiento de nada, estoy donde tengo que estar y estoy orgulloso de estar aquí. Estoy en un club que me encanta y entre todos lo vamos a hacer grande. Estamos pasando por un mal momento, pero al final los jugadores vivimos este tipo de situaciones y somos los únicos que lo podemos cambiar", comentó en la tertulia de Ser Málaga.

El ex del Eibar acabó satisfecho con su aportación el viernes: "Fue un día muy especial, tuve buenas sensaciones aparte de la bombona de oxígeno que me pasaban de vez en cuando desde el banquillo -bromeó-. Estuve con los típicos nervios después de tanto tiempo. La pena es que no sumamos los tres puntos que merecimos. El fútbol son las áreas y en ese sentido igualamos a Osasuna, por mucho que jugásemos mejor".

También hubo algún mensaje con Juande Ramos, con el que la relación no fue la mejor. "Cuando digo que no había sintonía quiero decir que, por ejemplo, el extremo iba a presionar y el lateral no salía y eso en todas las partes del campo. Entonces al final el equipo no daba la talla. No sé si es porque los jugadores no entendíamos la idea o porque la idea no se acoplaba a estos jugadores. Por lo que sea los resultados no llegaban, el equipo desde fuera daba una imagen de que los jugadores no estaban sincronizados y eso genera desilusión", señaló.