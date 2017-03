Lo vivido ayer en La Rosaleda ha hecho que Míchel termine de aterrizar en Málaga. Seguramente, hasta ayer el técnico madrileño no fue consciente del mal que azota a la plantilla. Un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, pero que siempre acaba golpeado y que paga muy cara el mínimo error.

"Hemos hecho todo para ganar y todo para perder", rezaba preciso Míchel en su primera intervención tras el partido: "Ha sido una derrota dura y cruel". Todo y nada. El Málaga fue muy superior a su rival -una vez más-, pero acabó con el mismo final: sin botín. Ayer, la moral de la plantilla tocó fondo con ese 1-2 de Edgar tras fallo garrafal de Demichelis: "Si hubiese estado aquí todo el año sería desmoralizante, pero acabo de llegar y no me voy a mover de la línea marcada, sobre todo en la segunda parte. Hay que seguir así".

"No se pueden cometer tantos fallos y menos en esta situación tan dubitativa. Ellos han sabido aprovechar sus oportunidades", apuntaba Míchel sobre los suyos. Dos errores puntuales, los dos en este caso de Martín Demichelis, acabaron con un cabezazo de Feddal y un tanto de Edgar ante la pasividad del argentino y de Kameni. Día horrible de dos veteranos de la plantilla. Aun así, el entrenador malaguista saca brillo de lo que sí hizo bien su equipo ante un Alavés con una efectividad del cien por cien: "Hemos cometido errores defensivos, hemos tenido ocasiones también claras para marcar. En la segunda parte hemos jugado con más personalidad, más tranquilos, obligando al Alavés a que se replegara atrás. El equipo ha hecho mucho, pero hemos recibido dos tiros en contra, ni siquiera por jugadas. Sabíamos que no iba a ser fácil pero hay que seguir y no bajar la cabeza".

Míchel es consciente del daño que puede ocasionar este resultado en la plantilla. En rueda de prensa no dudó en tender el brazo a los suyos: "Si me baja la moral estaría equivocándome y mandado un mensaje negativo a los jugadores. Hemos jugado contra un rival muy duro que se ha puesto por delante en el marcador. El equipo no ha decaído". "Dije que el equipo tenía cualidades para estar a buen nivel y creo que lo ha demostrado en la segunda parte, con variedad y continuidad en el juego. Ahora está de caer cruz y esperemos que en algún momento nos favorezca la suerte. No me puedo sentir mal", recalcó.

El próximo rival es el Leganés a domicilio. Otro partido que toma ahora el matiz de trascendental: "Para nosotros todos los partidos son necesarios, tenemos que sumar puntos. No contábamos con lo que ha pasado hoy [por ayer] y mucho menos con el transcurso del partido, pero debemos ver también cómo hemos jugado y qué hemos demostrado tener capacidad para revertir la situación en la segunda parte".