El hombre fuerte del jeque deja el Málaga

El Málaga recibió a Demichelis y, apenas unas horas antes, puso carpetazo a su relación con Carlos Pérez, que desde septiembre actuaba como asesor del presidente Al-Thani. Pérez se marcha a Nueva York, donde ya había trabajado antes, aunque ahora lo hará para LaLiga en las oficinas que tiene la institución en Nueva York. Allí coincidirá con Raúl González, con quien se reunió (junto a Nayef Al-Thani) durante el pasado verano.

La entidad de Martiricos hizo pública su marcha mediante un comunicado en el que le define como una de esas "personas vinculadas casi siempre al Málaga y al fútbol malagueño, y que estén donde estén seguirán apoyando al crecimiento y desarrollo del equipo de su vida". De hecho, Pérez y Nayef Al-Thani viajaron en verano hasta Nueva York precisamente para abrir nuevas vías de negocio en un país donde el interés por el fútbol crece año tras año.

Esas buenas relaciones han provocado que ahora Pérez haya recibido una oferta totalmente irrechazable. Así se lo hizo saber al club y al presidente Al-Thani, que no puso obstáculos a la marcha del hijo del histórico directivo blanquiazul José Carlos Pérez. "Mucha suerte en tu nueva aventura. Te deseamos desde el Málaga Club de Fútbol lo mejor", redactó en Twitter Al-Thani, en un mensaje dirigido al que ya es su ex asesor.

Especialmente cariñoso fue también el comunicado del club, en el que se deja constancia que gracias a su trabajo "se llevan a cabo intensas gestiones con las instituciones locales y regionales y, a su vez, una apuesta decidida por expandir internacionalmente la marca Málaga Club de Fútbol", sin dejar de lado un trabajo de "asesoramiento a la Presidencia del club".

La marcha de Carlos Pérez deja de nuevo a Al-Thani sin un hombre de plena confianza, sin una clara mano derecha en el día a día de la entidad. Al Sahoud, Fernando Sanz, Ghubn, Shatat o Casado engloban una lista a la que ahora se añade Pérez, que habló de su salida en los micrófonos de Canal Sur. "El jeque no quería que me fuera, pero le he dicho que es un tema personal, quería volver a Nueva York. Ha sido rápido, llevaba tiempo con esa posibilidad, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Estoy seguro que van a encontrar un sustituto mejor que yo, ojalá me pueda cruzar con el Málaga en el futuro", comentó Pérez.