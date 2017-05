El honor no tiene precio

Los títulos se ganan; el honor se pierde. Quien diga que el Málaga no tiene nada en juego no mira más allá de su ombligo. El club desapareció en el 92, algo que los seguidores del Barcelona y el Real Madrid jamás sabrán qué significa. Por esa brecha se marcharon miles de malaguistas, una generación entera que se abrazó al sentimiento fácil de adherirse a uno de los dos grandes para tener fútbol que celebrar. Han tenido que transcurrir dos décadas para que las camisetas blanquiazules sean de nuevo dominantes por Martiricos en tardes como estas. Para que padre e hijo vayan de la mano fundidos en los mismos colores. Los ojos del mundo solo verán un título de Liga en juego; la escena que realmente importa por aquí es una guerra intestina. El amor propio, la reivindicación de una ciudad. La Málaga más castiza alza hoy la voz para resignarse a ser un satélite del madridismo. Vencer un choque como el de hoy fortifica la órbita propia. Todo lo demás compete a otros.

El honor, ese que la RAE define como "cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo", es objetivo y paraguas. Salir a ganar, lo consiga o no, es el único cobijo para un Málaga que será señalado desde Barcelona o Real Madrid según se dé el resultado que convenga en el puente aéreo liguero. Salir a ganar es la única manera de que en años venideros una horquilla importante de aficionados no venda su butaca a los visitantes. Por sufragar el próximo abono, por tener dinero para las vacaciones o por compensar un turno de trabajo puñetero, la cuestión es que casi media Rosaleda será un pequeño Bernabéu. Lástima porque será una recesión y una disminución de ese aliento especial que gusta sentir al jugador malaguista. No obstante, al mismo tiempo supondrá un foco de tensión añadido que dará alas a la afición local: cada grito blanco acrecentará las ganas locales de replicar. Dicho de otro modo: mantendrá la intensidad los 90 minutos.

Hoy habrá muchas despedidas; la de Sandro parece que tristemente será una

Por aquí será más importante todo lo que traerá el cierre de la persiana. La Rosaleda será escenario de muchas despedidas, la mayoría programadas, alguna que se sospecha y otras que ni los propios protagonistas imaginan. Duda y Demichelis estarán en la lista y al menos uno de ellos, si no los dos, podrá decir hasta luego de corto. Tristemente, todo se encamina a que Sandro jugará su último encuentro como blanquiazul. El canario querrá irse de la manera que le gusta, haciendo goles, y con ello poner un broche de oro y regalar alegría colateral a sus ex del Barcelona. Él y Recio han sido los más vehementes a la hora de enfocar el choque como una reivindicación personal ante dudas, acusaciones y demás nubes que interesadamente se han querido posar sobre el Málaga.

Varias cámaras harán un seguimiento personalizado a Míchel, al que muchos quieren ver como juez de la Liga. En realidad, solo ha sido el abogado de la permanencia blanquiazul. Que a su vez se ha convertido en la inspiración de la ambición para el año que viene. Ya tumbó al Barcelona y quiere hacer lo propio, por más que prefiera que el Madrid sea campeón, para que en la mente de su plantel penetre más aún la convicción de ser grandes el año próximo.

Bastantes blanquiazules tienen pasado blanco, unos pocos prefieren un título de los azulgranas, pero ninguno jugará bajo esas motivaciones. Si alguien no lo entiende, seguramente se tratará de alguna de esas personas que habrá desembolsado tres cifras por un par de bolígrafos y unas entradas de regalo. El título estará esta noche aquí, sí. Una cosa es que se juegue en La Rosaleda y otra que se juegue con La Rosaleda.