¿La hora de Keko y Jony?

Keko y Jony conectaron aun sin conocerse. Sucedió poco antes de ser presentados de la mano. Fueron dos de los fichajes estelares de la temporada. Estaban llamados a dar una gran dimensión al ataque si rendían como lo habían demostrado en el Eibar y el Sporting. Pero las circunstancias lo han impedido. Muchos meses después, vuelve a abrirse un escenario proclive para verlos juntos. Las Palmas es la primera oportunidad. ¿Será mañana cuando vuelvan a retomar su sociedad?

El madrileño parece que ya ha encontrado el camino a dar su cien por cien. Marcelo Romero dejó bien claro que le quiere como un puntal: en cuanto obtuvo el alta médica se lo llevó a Pamplona, le hizo jugar allí, le dio continuidad contra el Espanyol y ante el Villarreal cerró el ciclo siendo titular. Rebosa confianza porque el Gato le ha dado su confianza y eso, unido al ritmo de competición, es justo lo que necesita para mostrar su mejor cara.

A Jony le está costando más regresar al escaparate. Su última aparición, en el Estadio de la Cerámica, siembra bastante optimismo en torno a recuperarle para lo que queda de campeonato. El asturiano, como reconoció en una entrevista con este periódico hace dos días, pasó una fase anímica muy complicada cuando el 6 de noviembre, en el primer partido de su vida contra el Sporting, Juande Ramos lo sustituyó en la primera parte. Pero ha vuelto a engancharse a la rueda y está como loco por demostrarle al entrenador blanquiazul que puede y debe ser uno de los jugadores titulares cada domingo.

En un principio, Jony no entra en las quinielas para ser titular contra Las Palmas. Es más, el Gato Romero ha dejado bastante claro que tiene total fe en las prestaciones del Chory Castro por la banda izquierda. ¿Qué cambia en la ecuación que puede llevar a creer que ambos podrían ser de la partida? El estilo de juego de los canarios. El conjunto de Quique Setién es uno de los que más fútbol ofensivo propone gracias a acumular bastantes hombres cada vez que ataca. Es decir, se pinta un escenario pintiparado para que el Málaga explote sus condiciones de equipo que hace daño a la contra. Keko y Jony son dos de los futbolistas más veloces de todo el plantel y contar con ellos podría ser uno de los argumentos del técnico malaguista.

De hecho, aunque Jony no fuera titular, que es lo más probable, con casi toda probabilidad el ex del Sporting dispondrá de minutos en la segunda mitad. No sólo para explotar esas condiciones del extremo en carrera, sino porque Romero está bastante contento con el rendimiento que muestra en los entrenamientos de las últimas semanas y vio cómo en Villarreal hizo daño con sus conducciones.

Las últimas alineaciones amarillas lo dejan claro. Jonatan Viera, Jesé Rodríguez, Boateng, Roque Mesa o Halilovic suelen ser habituales desde el inicio. Pero es que en el banquillo se quedan futbolistas como Livaja, Tana o Vicente Gómez. Por ello los partidos de Las Palmas suelen ser de muchos goles y de todo o nada.

Otro futbolista que volverá a estar disponible y que entraña bastante peligro con sus subidas es Juan Carlos. El madrileño ya dejó atrás los problemas de cadera que le privaron de jugar la semana pasada y todo apunta a que regresará al once, ya que ha sido titular siempre desde la venida de Marcelo Romero.