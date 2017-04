La hora de la verdad para los jugadores

Las cuentas generalizadas por la salvación son más o menos comunes: dar la talla ante Sporting, Granada y Deportivo garantiza otro año más en la élite, algo que se ve cada vez como más meritorio. Los más osados incluso hablan de que un triunfo mañana en El Molinón cerraría todos los miedos. Estaría por ver. Sí reduciría sensiblemente la creciente preocupación y quitaría del disparadero la capacidad de la plantilla. Ha llegado la hora de la verdad, la primera final, como repiten desde el vestuario, y son ahora mismo los jugadores los que están en el punto de mira. Ellos tienen la llave de la tranquilidad.

Después de que Juande Ramos, Gato Romero y ahora Míchel hayan representado tres conceptos diferentes de dirección, no hay mucha fe en sistemas, motivaciones o innovaciones tácticas. La actitud y la aptitud de los futbolistas blanquiazules es la que va a estar bajo la lupa en este sprint final, especialmente mañana.

Los antecedentes ante los cinco que están por debajo son tres victorias y cuatro empates

Ha quedado claro que gran parte de la plantilla no es tan mala como se ha visto durante la campaña, sino que los nervios y lo inesperado de la situación atenaza más de la cuenta. Hay jugadores que no se atreven o a los que les quema el balón, síntoma inequívoco de toda la presión que hay en estos momentos.

Por el momento, gracias al peor comportamiento deportivo de los cinco equipos que están por debajo en la clasificación, las secuelas no han ido a más. Desde el 4-3 que rescató Ontiveros en el descuento, en la jornada 13, únicamente se ha ganado un partido más, frente a Las Palmas. Uno de los últimos 16. Sin embargo, la ventaja de diez puntos con el descenso sólo se ha reducido a la mitad. Por ahora, la ausencia de daños ha ido sepultando el mal rendimiento, pero el colchón puede saltar por los aires mañana en caso de derrota.

Si sobre el campo no se están cumpliendo las expectativas, también es de recibo decir que el Málaga está invicto contra los cinco conjuntos que tiene ahora mismo como iguales en la lucha por la permanencia: Deportivo, Leganés, Sporting, Granada y Osasuna -aunque los rojillos están casi desahuciados-. Tres triunfos y cuatro empates es la renta por el momento. No es para tirar cohetes pero ofrece esperanzas de cara a estos duelos vitales y a tener un buen average en caso de igualdad de puntos final. Por el momento, se le tiene ganado al Leganés, los otros tres están por dilucidarse. Se parte de victorias por la mínima ante Deportivo (4-3) y Sporting (3-2), mientras que con el Granada hubo empate en La Rosaleda. Por falta de emoción no va a ser.