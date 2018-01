24 horas de alta tensión

Rara vez un cierre de mercado es tranquilo. Sobre todo en invierno. Porque en este tramo de fichajes a mitad de temporada suelen pasar varias cosas. Sobre todo que cuando se acude a él es porque tu plantilla (por lo que sea) tiene carencias. También es tiempo de desprenderse de piezas que no te encajan o de ventas que no puedes evitar. En el Málaga en los últimos mercados se ha vivido de todo. Pero este resulta más intenso. Se está fichando mucho y también se están sacando jugadores. La situación del equipo en la clasificación obliga a una remodelación del plantel blanquiazul.

En la dirección deportiva esperan poder cerrar una última operación. Como poco. El tiempo apremia. Gustaba mucho Success, pero pasó el martes sin que hubiese grandes novedades. En estas horas habrá una resolución definitiva. En su caso y en el de otros. También habrá que aguardar por si aparece una ganga de última hora. Ya lo dijo el director deportivo del Málaga, que a algunos sólo se les puede fichar el último día...

Ontiveros, en la órbita del Granada, se entrenó ayer con el equipo en el Ciudad de Málaga

Pero esto no sólo va de los que entrarán, también de los que se marchan. Javi Ontiveros se entrenó el martes con el equipo con absoluta normalidad. Resultó curioso puesto que desde el club se confirmó que el extremo marbellí estaba a punto de salir a préstamo al Granada. No es el único canterano que está en la rampa de salida. Habrá que ver qué sucede finalmente con Álex Mula, que sonó para algún Segunda también (se dice que el Cádiz). En el Málaga, no obstante, no tienen prisa por sacar a los chicos. Si se quedan, seguirán como hasta ahora.

De fondo, un último nombre: Cenk Gönen. El meta turco depende sólo y exclusivamente de lo que sea capaz de hacer su representante. Se insiste en que tiene buen carte el Turquía, pero nadie se ha matado por firmarle...