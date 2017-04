Cuando el ímpetu se impone a la indiferencia

El aviso de Míchel tras la bajada de brazos en Riazor parece haber servido. El Málaga se ha comido en voluntad, con todo resuelto, a dos equipos con una terrible mueca de indiferencia como Valencia y Granada. Este último, en muchos más problemas. Tantos, que el 0-2 puede haber dado la puntilla a un equipo cuanto menos calificable como exótico. Todo ello gracias a la voluntad de un grupo lanzado desde su brújula, un Sandro magnánimo, hambriento, que ataca a bombazo limpio. Goles 11 y 12 en Liga, 13 y 14 en el global. Prácticamente todos, traducidos en puntos.

Su ímpetu no es el único, por supuesto. Además de la única pero salvadora atajada de Kameni, la sobriedad de Luis Hernández y -al fin- Llorente, la genialidad de Fornals o los detalles sin tiempo de un diablillo como Ontiveros, hay nombres que merecen ser rescatados. Como el de Luis Muñoz, inteligente, serio pero alocado. En su cuarto partido en Primera División, debutar con Míchel como lateral derecho, donde reconocía más tarde que no había jugado, y hacerlo a tan buen tono, es para quitarse el sombrero. Como lo merece Recio, otro guerrero al que las lesiones apocoparon y quien ahora devora cada acción. Con Camacho de escudero, aparece liberado por el frente de ataque y se anima con ocasiones. A ese nivel de compromiso, la temporada no se va a hacer tan larga como aparentaba.