"Para mí es muy importante jugar en Europa", dice de su futuro Boyko

No es habitual que hable Boyko. La política informativa del club hace que los que no jueguen no entren en rueda de entrevistas. Pero el meta habló para La Bombonera, la revista que reparte el club en el estadio los días de partido. Y ahí habló sobre su futuro: "No sé qué pasará, pero para mí es muy importante jugar en Europa. En Ucrania hay una mala situación por la guerra. Sólo hay dos o tres equipos en los que se puede jugar, en los otros hay impagos y mal tiempo. Me gusta mucho España, pero tengo tres años más de contrato con el Besiktas y no sé qué pasará aún".