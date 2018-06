La incertidumbre se traslada a la Academia

La marcha de Antonio Tapia al frente de la Academia del Málaga deja cierta incertidumbre. Es el momento de tomar decisiones acerca de varios cientos de jugadores y decenas de entrenadores que forman parte de la decena larga de equipos que conforman los equipos de base de la entidad entre categoría masculina y femenina. Hay bastantes encaminadas, con contratos largos. Pero quedan en el alambre varias de ellas.

Competitivamente, apenas quedan el liza el equipo alevín que participa en LaLiga Promises en Villarreal desde ayer y el juvenil del San Félix, vinculado y con estructura del Málaga, que mañana jugará desde las 12:00 en el Pedro Berruezo para proseguir su increíble trayectoria en la Copa del Rey de juveniles y alcanzar las semifinales. Hay otros equipos de la cantera que participan en citas menores.

Lo más probable es que Duda prosiga con una labor continuista hasta que acabe la campaña y que el nuevo director de la Academia lo elija el nuevo director deportivo del club, tal y como hizo Mario Husillos con Antonio Tapia tras la marcha de Miguel Calzado al Betis. La Academia tiene asignada una partida presupuestaria que ya está prevista también para el presupuesto de la próxima temporada pese al descenso. El gerente, José Luis Ruiz, gestiona las cuentas de la cantera malaguista, que ha sido fuente de éxitos y nutriente del primer equipo en la próxima temporada.

Con la reducción de tres escalones a uno de la distancia entre el primer equipo y el filial por el descenso del primero y el ascenso del segundo, también gana peso la idea de que el director deportivo tenga más influencia en la gestión del Malagueño porque debe ser una fuente directa con el primer equipo. La idea es contar con un bloque de sub 23. Los únicos que no lo serán, Jaime Moreno y Alberto López, están en una situación distinta. El delantero no continuará y el lateral, que debutó en Cornellá en la penúltima jornada de Liga con el primer equipo, tiene opciones de hacer la pretemporada con el equipo de Segunda.

En cualquier caso, hay incertidumbre entre jugadores y técnicos de la cantera a expensas del rumbo que se le dará desde la cúpula del club a la Academia. Hasta ahora había resistido, pero la marcha de Tapia propicia que exista ese contagio.