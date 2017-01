El club insiste en la llegada del central pese a las trabas continuas

No está siendo un mercado de fichajes fácil para Francesc Arnau. Bien es cierto que apareció por sorpresa la opción de Peñaranda y no dudó en activar la operación, finalmente cristalizada. Pero eso era un extra, la prioridad estaba en los puestos de central y medio centro. Y ahí está costando avanzar en algunas de las operaciones abiertas, sobre todo las más deseadas. Desde el club insistirán estos días, aunque ya sin renunciar a nuevas vías, aunque no encajen tanto en el perfil inicial de jugador que conozca la Liga española.

La posibilidad de que venga Luis Hernández, el que más gusta, está complicada, si bien no descartada. El paso de los días casi da más opciones para un traspaso que para una cesión. Al Gato Romero le gusta la opción del madrileño y espera que puedan cuajar las conversaciones.