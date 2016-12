El jeque quiere un nombre

Las aguas parecen calmarse en Martiricos, donde la Nochebuena y el día de Navidad van a venir bien a todos los niveles. Desde la plana mayor hasta el departamento de prensa. Las últimas horas han sido frenéticas. Dudas y más dudas en torno a una decisión sorprendente y una forma de hacerla pública, la del jeque Al-Thani, más que discutible. Ahora los esfuerzos se centran en encontrar al hombre que agarre las riendas del equipo. Alguien que sea capaz de sacar el máximo jugo a la plantilla y que pueda dar continuidad a un proyecto que, desde el club, quieren descartar que se haya fracturado.

Es por eso que, según varias fuentes consultadas por este periódico, el futuro entrenador blanquiazul no será un parche. Se entiende en Martiricos que la realidad deportiva no es ni mucho menos alarmante y que se sigue contando con una plantilla muy por encima del nivel de buena parte de la Liga. Por tanto, todo lo que fuera apostar por un técnico sin experiencia o que sólo llegara para cubrir el expediente hasta final de temporada sería mandar un mensaje nada ambicioso a la afición.

Desde que la noticia de la dimisión de Juande sacudiera las oficinas de Martiricos, Francesc Arnau se enfundó el traje de bombero para reunir una amplia lista de entrenadores que puedan sacar al Málaga del embrollo en el que, inesperadamente, se encuentra metido. El teléfono del director deportivo catalán no va a cesar de echar humo en estos días, aunque desde el club se cuenta con que, por lo menos hasta el lunes, no habrá noticias al respecto. Se entiende que 24 y 25 de diciembre no son días en los que entablar negociaciones, por lo que será el 26 cuando todo continúe su curso, a dos días vista del regreso de la primera plantilla a los entrenamientos.

Es por eso que no hay que descartar que en el retorno al trabajo haya que tirar de un entrenador interino, alguien que organice los primeros entrenamientos de cara a la visita a Balaídos. Éste sería Manel Ruano, actual entrenador del Atlético Malagueño. Llegados a ese punto, la idea a día de hoy es que, de producirse, la decisión sería absolutamente temporal. A pesar de la buena relación entre Ruano y la entidad (sobre todo con Arnau y Casanova), la sensación en el Málaga es que todavía no le ha llegado a Ruano la hora de dar el salto al primer equipo. Es una clara opción de cara a un futuro no muy lejano, pero no ahora.

Evidentemente, los ofrecimientos en las oficinas del Málaga desde que se conoció la decisión de Juande han sido múltiples. Entrenadores de todo tipo, incluido algunos que estuvieron en la cuerda del club no hace demasiado tiempo. En esa lista de futuribles están Mel y Sergio González, que gustan, aunque aún no hay nada formal.

En la decisión, por supuesto, tendrá mucho peso el jeque Al-Thani, que prosigue con su estancia en Catar, su país de origen, donde viajó hace ya varias semanas para atender varios asuntos tanto personales como empresariales. Fue allí donde recibió la comunicación de Juande Ramos de que se marchaba. Fue, a más de 5.000 kilómetros de distancia, desde donde el máximo dirigente blanquiazul soltó la bomba mediante un insuficiente tuit.

Y es en Catar donde espera noticias de Francesc Arnau y de sus hombres de confianza, en especial de Carlos Pérez. También de sus hijos, que aprovechan un regreso ya pactado a Málaga para poner al día a su padre sobre por dónde van los tiros en cuanto al próximo entrenador. De momento, al catarí sólo le queda esperar a que Arnau le brinde los nombres que podrían ocupar el banquillo de La Rosaleda. Será ahí cuando habrá que ver si es el jeque el que termina de tomar la decisión, aunque lógicamente, como dueño de la entidad, tendrá un voto insustituible.

Se da la circunstancia de que Juande llegaba avalado por Arnau, que no ha perdido un crédito excesivo pero que sí ha quedado en una situación complicada. En ningún momento esperaba la marcha de Juande y fue uno de los muchos que intentó convencer, de forma directa y a través del entorno, a Juande de que diera un paso atrás. Su garantía, el técnico manchego, no rectificó en su decisión y deja a Arnau una cuenta atrás que tiene su fin en el 8 de enero, día en el que el Málaga visitará Balaídos.

El malaguismo, mientras tanto, disfrutará de los turrones y el calor de estos días enmedio de las lógicas dudas que han traído las últimas horas. La decisión más prioritaria, la de firmar un técnico que se ponga al mando, deberá esperar varios días más.