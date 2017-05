"El jugador es el dueño de su destino"

Las ruedas de prensa de Míchel cada vez contienen más temas relacionados con el futuro conforme se acerca el verano. En su intervención ayer en La Rosaleda, el preparador malaguista dejó algunas pinceladas de nombres como los de Ignacio Camacho, Michael Santos o Bakary Koné. La filosofía, eso sí, es clara. La decisión del futbolista va a misa.

"Cualquier especulación sobre salidas o entradas de jugadores, el protagonista y el auténtico dueño de su destino es el jugador. Si me preguntas sobre Camacho te contesto igual que sobre Sandro en la última semana: intuyo qué es lo que quieren hacer, pero son ellos los que deciden más allá de cláusulas y acuerdos entre los clubes. Si quiere quedarse aquí, se va a quedar. Y es lo que yo deseo, que se quede. Y deseo también que si hay que hacer un esfuerzo por alguna parte, se haga, pero el jugador es que toma las decisiones. Aquí es un auténtico líder y si le perdiéramos, no sólo perderíamos a un buen jugador, sino que tendríamos que inventarnos otro líder en el vestuario y en el campo", dijo con rotundidad Míchel sobre el capitán del Málaga.

Michael Santos fue el otro objeto de su valoración. Reconoce que "ha jugado poco en líneas generales" y que tampoco ha tenido fortuna, pues su esquema "se acerca a un solo delantero y ha coincidido con la explosión de Sandro". Míchel no termina de ver clara la línea a seguir con el uruguayo, cuya continuidad dependerá de diversos factores: "No hay una decisión tomada sobre él. Seguimos pendientes de qué va a pasar en las próximas fechas en el tema de traspasos por el tema económico para tomar una decisión sobre Michael. Él tiene contrato y el club también tendrá que valorarlo. En una situación como esta entiendo que quiera jugar y piense que si el entrenador no cuenta con él, se busque acomodo en otro sitio. Lo que puedo decir sobre él es que es un tío honesto y ha trabajado siempre fenomenal, la equivocación es mía por no ponerle si tiene algo por lo que quejarse".

Peor situación vive Koné, al que las lesiones no han permitido actuar desde diciembre: "Antes de venir, tenían alguna opinión tomada sobre él y habrá que resolver su situación en los próximos días".