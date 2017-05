"Los jugadores han querido, un entrenador no cambia tanto"

La Liga se está quedando corta después de demasiados sinsabores. Estos dos meses han sido balsámicos para un Málaga que ahora juega a otra cosa, que entiende el fútbol de otra manera. Sus jugadores al fin sacan lo que tenían en sus adentros. El efecto de Míchel ha sido trascendente más que por una idea, por ser el factor que levanta a los suyos. Pero al final, no obstante, la responsabilidad última recae sobre los que saltan al verde.

"El cambio se produce porque son buenos futbolistas y porque ya lo dije en su momento, los jugadores han querido, se han puesto a los mandos del equipo y han hecho partidos como este. No es casualidad. Un entrenador no cambia tanto. Es que son así, se han dado cuenta de sus cualidades y han hecho que todos parezcamos mejores, incluso los entrenadores", asume el técnico madrileño, que con ello alaba y a la vez da un toque a sus pupilos por una Liga Santander que ha devenido en mucho sufrimiento para el malaguismo.

"No olvidemos que Ontiveros es un chaval joven, también tendrá momentos irregulares""Solo podemos esperar a la decisión de Sandro, que esperamos que no se demore mucho"

La ovación de La Rosaleda a su equipo también se extendió a Míchel, pero mantiene perfil bajo en ese sentido el técnico. Acepta el agasajo y da un capote a la afición: "Recibo los cánticos con orgullo porque cuando el entrenador normalmente escucha su nombre es para invitarlo a que se marche. La gente está contenta, está viendo que el equipo es consecuencia de su plantilla y los jugadores están mas seguros de sí mismos, y también alcanza al entrenador. Cuando va mal la cuerda floja es para el entrenador y cuando va bien es para los jugadores, y si se acuerdan de mí, fenomenal. Estoy muy agradecido, pero como si no me hubieran coreado. La afición me está tratando muy bien desde que llegué aquí".

El devenir del partido trajo una tremenda trifulca donde Berizzo acabó expulsado, Camacho y Recio vieron la tarjeta amarilla y Luis Hernández tuvo que calmar al preparador malaguista. Salió como un resorte del banquillo para recriminar la actitud del argentino, que en sala de prensa calmó los ánimos. También lo hizo Míchel, quien insistió en que "ha sido una acción en un minuto que no tiene mucha importancia, lo importante es el partido, la racha que tenemos".

Ahí, en el partido, cupo destacar la labor de Javier Ontiveros. "No olvidemos que es un chaval joven, que con actuaciones como esta va a tener continuidad, pero también habrá momentos de una racha más irregular y para eso necesita nuestro apoyo", intenta calmar la euforia el madrileño, que añade que "quizá el año que viene habrá momentos que no esté tan bien porque es joven y tiene que formarse, y si se forma con un partido como el de hoy [por ayer], pues mejor", en reconocimiento a su partido. "Nosotros estamos encantados con su rendimiento", concluía al respecto.

Otro nombre es ,como siempre, el de Sandro, al que apresura a decidirse en el mismo día en que Ronald Koeman, técnico del Everton, estuvo en La Rosaleda. "¿Y cuál es la noticia? ¿Que viene a por mi puesto?", arrancaba con algo de sarcasmo Míchel, que insistía: "La decisión es del jugador, lo dije aquí. No podemos retenerlo si no quiere seguir. Si se queda estaremos más que encantados, y si se marcha lo entenderemos y buscaremos soluciones. Hoy es fundamental para nosotros, pero también lo son otros y ya no se puede hacer más que esperar su decisión, que esperemos no se dilate mucho".

En adelante lo que queda es "mantenernos como estamos", en el undécimo puesto, descartando un décimo que ocupa el Alavés, a seis puntos: "Si conseguimos mantener la sensación que damos más allá de resultados o puesto la gente no nos despedirá tan mal como se presentaba la temporada y como se había torcido. Tenemos que dar un impulso en los dos partidos que quedan porque no podremos alcanzar el décimo puesto, pero sí estar en esta regularidad".