Otra lesión muscular: ahora Miguel Torres

No hay manera de tener una semana o partido tranquilo. Las lesiones siguen haciendo mella al equipo, ahora es Marcelo Romero quien empieza a sufrirlas. El último en sumarse a la enfermería fue Miguel Torres, quien tuvo que abandonar el partido de forma prematura por unas molestias musculares en la pierna derecha con seria pinta de rotura fibrilar. La primera exploración del club apunta a una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y se da un plazo de 24 horas para las siguientes pruebas en Málaga que confirmen el alcance de la lesión.

Apenas se llevaban diez minutos de encuentro cuando el madrileño, que hacía de central junto con Mikel Villanueva, sintió unas molestias en la parte posterior del muslo. Enseguida se tiró al terreno de juego e hizo señas al banquillo para que se procediera a la sustitución. El Gato reaccionó rápidamente y al minuto dio entrada al terreno de juego a Diego Llorente, precisamente una de las víctimas del cambio de entrenador.

Duró poco la suplencia del madridista y ex jugador del Rayo Vallecano, que tuvo que suplir a su lesionado compañero durante 79 minutos en la derrota del equipo por 3-1 contra el Celta de Vigo. El central no tuvo la mejor de las fortunas nuevamente, y tuvo que lidiar con poco éxito con las llegadas de jugadores como Iago Aspas o Wass, que no tuvieron piedad alguna y acabaron sentenciando a Kameni.

Miguel Torres es el último en entrar en la enfermería de un reguero de futbolistas. La defensa es la más mermada por ellas, donde se ausenta Fede Ricca por una lesión miofacial en el sóleo de su pierna derecha, aunque con el pronóstico de regresar para el choque contra el Real Madrid.

Junto al lateral uruguayo se encuentra Weligton, aunque ya sin ficha tras su gesto, y por el que se espera alguna incorporación que ayude a reforzar la parcela con más problemas del equipo. Aparte, sigue ausente Kuzmanovic sin plazo fijo, mientras Keko y Charles entran en la recta final para recuperarse de sus dolencias.