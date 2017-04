El club libera a Peñaranda para jugar el Mundial sub 20 de Corea

Adalberto Peñaranda contará con permiso del Málaga para disputar el Mundial sub 20 de Corea del Sur con Venezuela. Existía mucho interés en el equipo vinotinto en contar con el delantero cedido en Martiricos y su insistencia tendrá premio.

La cita comenzará el 20 de mayo, que coincide con el fin de semana de la última jornada (contra el Real Madrid). Aunque Peñaranda se tendrá que incorporar unos cuantos días antes para llevar a trabajo de integración con la vinotinto. Por tanto, presumiblemente también se perderá la penúltima jornada, en la que el Málaga visitará Anoeta.

Cuántos partidos más se perderá el futbolista cedido por el Watford dependerá de dos cuestiones: la fecha en la que comenzará la concentración del equipo sub 20 de Venezuela y el estado físico del jugador. Actualmente, Peñaranda está recuperándose de la rotura de fibras que sufrió después de jugar contra el Barcelona. Para el choque de mañana es seguro que no llega; después queda vérselas contra Granada, Sevilla y Celta. Si el jugador no avanza en las próximas semanas, podría ser que no jugara más esta temporada como blanquiazul. Es más, podría haberse despedido ya de La Rosaleda en el caso de que no haya acuerdo para prorrogar su préstamo por otra campaña.