Una llamada antes de la destitución

Mario Husillos sabía después de la derrota del Málaga en Getafe del pasado viernes que la situación no se podía sostener por más tiempo. Aunque eso fuese en contra de sus deseos o pensamientos. El director deportivo tuvo que ejercer. Pero horas antes de que fuese oficial el despido de Míchel (conviene recordar que fue en la mañana del sábado 13 de enero), ya había telefoneado a José González. "Dos o tres horas después del partido de Getafe me llamó Mario. Y en horas se cierra el tema", dijo el propio entrenador gaditano. Husillos también contó lo fácil que resultó toda esta operación: "Hubo muy pocas dudas, desde el minuto uno mostró su disposición, no hubo casi ni negociaciones y en menos de 24 horas tuvimos el "sí". Se le vio con la máxima ilusión y la máxima fuerza, por eso pensamos que era el indicado. Le deseo lo mejor, que será el bien de todos".

El dirigente argentino también tuvo palabras para Míchel, al que quiso agradecer su paso por el Málaga: "Antes de empezar con la breve introducción a José quería tener un minuto para Míchel. Es un momento especial siempre el cambio de entrenador, en el 99% de los casos se busca el cambio de dinámica. Se le agradece su profesionalidad y dedicación, desearle lo mejor". Husillos no admitió preguntas de otro tipo, así que cuando se le preguntó por el caso de Ricardo Centurión, echó balones fuera: "Hoy es el día de José". Es su clásico mantra para eludir cualquier cuestión relacionada con el mercado.