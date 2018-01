La luz de Samu García

No es la mejor forma de volver a debutar en La Rosaleda, pero Samu García tendrá siempre un bonito recuerdo de cómo fue este segundo bautizo en su casa. Amor, eso fue lo que le dio la afición a Samu García. Mucho cariño a un jugador que se marchó entre lágrimas, enrabietado por la situación y forma de decir adiós. Lo intentó en un par de ocasiones, regresar, volver donde brilló, entre los suyos. Tuvieron que pasar dos años y medio para que todas las circunstancias se dieran y ya está aquí.

Tuvo algo más de 20 minutos, y el primer balón que tocó el del barrio de La Luz fue un taconazo. Así es Samu García y así demuestra lo que tiene. Su primer contacto con el esférico fue un fogonazo de calidad, un destello de magia. Esa de la que ahora carece esta plantilla. Fue anecdótico, ya que la jugada quedó en nada. Pero demuestra lo que puede dar el jugador al equipo. El otro detalle lo dejó en el área. Tiró un desmarque y cazó un balón con la puntera tras alzarse en el área. El control fue soberbio pero la zaga del Girona encimó bien y abortó el peligro. Recordó a aquel escorzo en Córdoba. Pero aquello acabó en gol.

Regaló para la galería un taconazo y un control acrobático de los que acostumbra

Más allá de los detalles, a Samu se le vio algo desubicado aún. Tiene que entrar en dinámica con el grupo, conocer a sus ahora compañeros y saber bien para qué está en el campo. El malagueño no dudó en preguntar en todo momento y estuvo muy atento en cada acción. También se remangó para defender y abortar alguna que otra acción visitante. Se le recuerda una cerca del área, con un tackle preciso. Recuperó tres balones y tan sólo perdió el esférico en una ocasión. Además, todo los balones que sirvió a sus compañeros fueron con acierto (5/5). A poco que se acomode, el malagueño va a aportar muchísimo.

Samu García fue protagonista en los micrófonos de beIN Sports y dejó sus sensaciones: "Los tres puntos hubieran servido para reengancharnos a los que están fuera del descenso, es una pena". "El equipo venía trabajando bien durante la semana y sabía que era un partido vital. En la primera parte estuvimos mejor, teniendo el balón y llegando al área. Una pena no haber podido sacar los tres puntos, pero hay que seguir", amplió el de La Luz analizando lo que dio de sí el partido y piropeó a José González por la confianza: "Es de agradecer haber podido jugar. El míster ha confiado en mí y me ha dado unos minutos. Una pena la expulsión del Chory. Igual con once el partido hubiera sido de otra forma. No queda otra que seguir trabajando".