Iturra: "Sentía que había dejado un ciclo abierto"

Manuel Iturra ha sido presentado este mediodía en la Sala de Prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Ambiente frío, casi gélido, para iniciar su segunda etapa en Martiricos, pero que intentó derretir con calor hacia la afición: "Sentía que había dejado un ciclo abierto, desde que plantearon la posibilidad no me lo pensé".

La derrota de ayer ante el Alavés que agrava más aún la situación deja al club en una situación delicada con la que también tuvo que lidiar Iturra, más allá de lo que arrastra tras su fea forma de salir del club tras la temporada de Champions League, en 2013. El chileno se encargó de explicarlo: "Quería venir para reconciliarme con esta afición que no sabe lo que pasó realmente. En su momento no lo quise explicar, porque acaba enredándose todo. Para poder salir de Sudamérica había un fondo de inversión, y tenía que cumplir ciertos requisitos. Aunque no me gustara la decisión tuve que salir. A día a de hoy soy 100% del Málaga".

"Nosotros queríamos que se quedara en su momento. En la parte legal yo no estoy atento. La parte económica era imposible llegar. El club no podía. Los números no se daban, no se pudo hacer por el tema económico, simplemente", añadía Mario Husillos como respuesta a esa explicación del nuevo jugador blanquiazul y al que agradecía su predisposición por volver: "La voluntad del Colocho fue fundamental. Sus ganas de venir nos lo hicieron viable. Nos permite contar con un jugador de sus características. Conseguimos que antes de diciembre haya dos futbolistas incorporados para lo que era la prioridad. Agradecer también la facilidad de la operación al club Necaxa".

El mediocentro explicó que lleva "un mes sin competición oficial pero llevo entrenando desde diciembre" y que además está "entrenando de forma personal" y que no se va de vacaciones, seguirá en Málaga "para que el míster pueda contar conmigo lo antes posible para responder a las expectativas".

Sobre la situación del equipo en la clasificación, el Colocho comentó que "es muy difícil" y que el "tema anímico es muy importante". "El equipo está cargando una mochila. Es un partido difícil ante rival directo y te golpea mas en lo anímico. El parón nos viene bien para empezar de una forma mejor el año".